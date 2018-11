La CNMV multa al Santander con 4,5 millones y a otras cinco entidades por infracciones administrativas graves

Publicada el 28/11/2018 a las 09:19 Actualizada el 28/11/2018 a las 10:08

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 4,5 millones de euros a Banco Santander poral no actuar en el interés óptimo de sus clientes y percibir incentivos no permitidos en el ámbito de los servicios de inversión, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa Europa Press.Fuentes oficiales del banco han indicado que la entidadpara tratar de subsanar esta incidencia, que en cualquier caso "fue muy residual" y afectó a un número muy reducido de clientes. Asimismo, ha multado a otras entidades comoSucursal en España,por varias infracciones firmes en la vía administrativa.En concreto, el regulador ha multado a Banca March conpor la comisión de una infracción muy grave al incumplir las obligaciones de información relativas a la evaluación de la conveniencia en operaciones de compra de clientes minoristas sobre instrumentos financieros complejos, así como las obligaciones de información respecto a la naturaleza y riesgos de las IIC comercializadas y de los instrumentos de renta fija a híbridos internacionales.Fuentes de la entidad han indicado que se trata de un tema operativo formal que se ha subsanado y que. La sanción impuesta ha Ahorro Corporación Financiera ha ascendido a, de los que 100.000 son por la infracción muy grave de no informar adecuadamente a sus clientes sobre las comisiones reales que estaba percibiendo en la operativa de renta fija, que eran superiores a las pactadas, mientras que los 200.000 euros restantes corresponden a la infracción grave de incumplimiento de su obligación de aplicar políticas y procedimientos adecuados para evitar que los posibles conflictos de interés perjudiquen a sus clientes.Por su parte, la CNMV ha multado acon 15.000 euros por la comisión de una infracción grave, al realizar prácticas decon acciones de Facephi Biometría entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de marzo de 2017. En la misma línea, ha sancionado a BNP Paribas Sucursal en España conpor incumplir su obligación de informar al supervisor sobre las operaciones sospechosas de constituir manipulación de mercado realizadas por Ariza.El BOE también publica una sanción por infracción muy grave impuesta a Legal & General Investment Management Limited, por importe de, debido al incumplimiento de los deberes de información a la CNMV en relación con la comunicación de participaciones significativas sobre acciones de la sociedad cotizada International Consolidated Airlines Group. Otra entidad que ha sido multada ha sido Activotrade Valores, así como sus consejerosy su presidente,En concreto, Activotrade Valores ha sido sancionado conpor incumplimiento de las obligaciones de gobierno corporativo y por deficiencias graves en los sistemas de control y en los procedimientos administrativos y contables de forma no aislada y conpor la infracción muy grave de no evaluar la conveniencia de los productos y su adecuación para los clientes. Por la primera infracción también han sido multados Reis Alves Gomes, con 40.000 euros, y Wigglesworth, con 10.000 euros, mientras que Pérez Martínez ha sido sancionado con 40.000 euros por incumplir sus obligaciones de gobierno corporativo y por deficiencias graves en los sistemas de control y en los procedimientos administrativos y contables de forma no ocasional ni aislada.