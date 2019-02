Hacienda obligará a los padres a devolver lo desgravado por las cuotas a los colegios concertados

Publicada el 05/02/2019 a las 17:15 Actualizada el 05/02/2019 a las 17:16

La ministra de Hacienda , María Jesús Montero, ha indicado este martes que aquellas familias que se hayan desgravado en el IRPF las cuotas satisfechas a los colegios concertados donde estudian sus hijos deberán devolverlo mediante una declaración complementaria porque, y añadió que esta ha sido siempre la interpretación de la Agencia Tributaria, por lo que no hay un "cambio de criterio" al respecto, informa Europa Press.Montero, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, indicó queal considerarlas como una donación, cuando en realidad se trata de "un dinero que" y, por tanto, "no puede seguir estos parámetros".La ministra apuntó que la "mayoría de las familias" han consignado estas cuotas "adecuadamente" y no ha habido "ningún problema", y añadió que en el caso de los padres que han declarado las cantidades como donación, le corresponderá a la Agencia Tributaria decidir si ha habido una "clara interpretación de la norma" y, si no es así, se le pedirá a la familia que haga unapara devolver lo desgravado.Fuentes de la Agencia Tributaria precisaron a Europa Press quesobre los donativos a colegios concertados, pero sí admitieron que se vienen realizando "controles puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio", y aseguran que estas cuotas no son deducibles en el IRPF . Lo que sí se puede desgravar, añaden desde Hacienda, son los donativos que se hacende los colegios concertados.La regularización, explica la Agencia Tributaria, se produce cuando se detecta una contraprestación por ese pago, es decir, cuando el supuesto donativo financia una actividad ordinaria del colegio que. "En este caso no es un donativo y se elimina la deducción en el IRPF", subraya.Posteriormente, en un comunicado, el Ministerio de Hacienda ha afirmado que, por lo tanto, "ni de criterio", ya que la actuación de la Agencia Tributaria en este ámbito "que en los últimos años" y, "como no puede ser de otra manera", se exigirá la regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como donación lo que en realidad es elAsimismo, aclara que esta problemática no afecta "en nada" a las deducciones fiscales vigentes en el IRPF que existen en el ámbito de la enseñanza en algunas comunidades autónomas.