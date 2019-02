Publicada el 14/02/2019 a las 11:28 Actualizada el 14/02/2019 a las 11:46

Inspecciones en octubre

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado unde servicios de consultoría y varios directivos de las mismas al observar "indicios racionales" de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en un reparto del mercado nacional de servicios de consultoría.En un comunicado, la CNMC explica que las infracciones cometidas por estas empresas consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para elen diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional.En concreto, detalla que las empresas habrían presentadopara concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018. Estas infracciones detectadas en la investigación están prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).Entre las empresas incoadas se encuentran Abay Analistas Económicos, Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC, BmasiI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitarias, Deloitte Consulting y Deloitte Financial Advisory, así como su matriz Deloitte Financial Advisory, Gestiona XXI Consulting, y Gizarpro.También están incoadas Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom, Indra Sistemas, Innovisions 21, Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014, Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Red2Red Consultores, Regio Plus Consulting, T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F.Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas Bmasil Strategy, Deloitte Consulting, Idom Consulting, Engineering, Architecture, Innovisions 21, 97S&F, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores.La incoación del expediente a estas 25 consultoras se produce tras lasrealizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018 en las sedes de las empresas del Grupo Deloitte, de Idom, de Pricewaterhousecoopers y de Regio Plus Consulting.El origen de estas actuaciones se encuentra en la remisión por parte de la Autoridad Vasca de Competencia de la investigación realizada por unde servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco y, en particular, de la información obtenida en las inspecciones realizadas por esa autoridad los días 11 y 12 de enero de 2017 en las sedes de varias empresas.La CNMC recuerda a las partes elal que están obligadas de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Tal obligación de discreción está dirigida a proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador.El organismo recuerda que la incoación de este expedientede la investigación e informa de que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.Por otra parte, agrega que cuenta con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada.