Dos sentencias condenan a Santander a devolver 40.000 euros a dos clientes por comprar acciones de Popular

Los Juzgados de Primera Instancia número 4 y número 8 de Santander han emitido dos sentencias en las que se condena aeuros que dos antiguos clientes deantes de que fuese vendida al Santander, informa Europa Press.Según el despacho de abogados Jaime Navarro, ambas sentencias, fechadas a 24 de junio y 16 de julio de este año, destacansobre el estado real de las cuentas de Popular en el momento de las adquisiciones por parte de los clientes.En concreto, el demandante del primer caso adquirióen varias transacciones en abril y junio de 2017 mediante "una información defectuosa" que le transmitieron los empleados.Para el despacho de abogados, esta información "no fue correcta", ya que apuntaba a que las cuentas de la entidad estaban saneadas y que se preveía una evolución positiva de las acciones, cuando días después el inversor lo perdió todo al ser amortizadas tras su venta al Santander.La sentencia explica que "la parte obligada legalmente a informar correctamentey proporcionarse la información por sus propios medios".Así, la sentencia añade quede una "posible falta de solvencia" no solo de liquidez del demandado, sino también de las cuentas presentadas por la entidad durante ese tiempo, que arrojaban una pérdidas en 2016 de 3.485 millones de euros.Por ello, el juez condena al Popular, ahora Banco Santander, a la, al entender la nulidad al contratar estas acciones.Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia número 8 ha condenado a Bbancarias que adquirió otro cliente en su oficina de Banco Popular en el mes de septiembre de 2016.En este caso, la sentencia repasa la jurisprudencia favorable de diferentes juzgados y Audiencia Provinciales sobre esta materia concreta de acciones del Popular determinando que "a partir de la suscripción de las acciones, se empiezan a producir en el banco una serie de circunstancias que hacen presumir razonablemente que los".Entre ellas, cita lasde la entidad bancaria, unasa las previstas o reducciones de la plantilla. "Estos datos no habían sido recogidos en toda su crudeza en la nota de valores, siquiera como riesgos previsibles próximos", admite la sentencia.