El presidente de la CEOE aconseja no hablar mal de la situación económica en España para no espantar la inversión extranjera

Publicada el 09/10/2019 a las 10:35 Actualizada el 09/10/2019 a las 10:36

Trabajar ya con los sindicatos para "desatascar" temas

El presidente de la CEOE,, ha pedido este miércoles quepara no espantar a los inversores extranjeros."Cuidado con ser catastrofista porque nuestros inversores son extranjeros (...) Son las viudas de Escocia, los fondos.... Mucho cuidado con poner mal a nuestro país porque no le haríamos ningún favor", ha advertido al respecto.Durante su participación en Los Desayunos Informativos de Europa Press, Garamendi ha asegurado que "un empresario no puede hablar de crisis" y ha añadido que él espera no tener que hacerlo yEl dirigente empresarial ha subrayado que la CEOE, en su papel de "Pepito Grillo", ya avisó "hace muchos meses" de que el crecimiento en España iba a ser este año del 2,1%, una previsión hecha "desde la moderación" y que igual "de alguna manera".En este sentido, Garamendi ha explicado que, con la proliferación de "populismos a todos los niveles", que están afectando mucho a la situación mundial: desde el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, "que no es sólo comercial", al Brexit, pasando por la desaceleración de la economía alemana, uno de los motores de Europa."El mundo está algo complicado y si a eso le añadimos que un dron puede hacer una auténtica avería y causar movimientos en los precios del petróleo...", ha apuntado Garamendi, que ha agregado que a todo lo anterior hay que sumar los propios problemas de España:En este escenario, y "sin ponerse catastrofista", el presidente de la CEOE ha pedido "dejarse de egoísmos" y del 10 de noviembre para trabajar juntos, como se hizo con los Pactos de la Moncloa."Después de abril nos sentimos un poco profetas en el desierto porque pedimos que los partidos se pusieran a hablar (...) Ahora las nubes se van despejando y vemos que hace pocos días han empezado a hablar de lo que nos une y no de los que nos separa. Soy optimista y pienso que se sentarán a hablar después del 10 de noviembre porque hay grandes temas que necesitan pactos de Estado.", ha asegurado.Garamendi ha apuntado quey ha reconocido queelectorales de los partidos que se presentan a las elecciones.En todo caso, se ha mostrado partidario de(con los sindicatos) para ir "desatascando" temas y poder presentarlos "de manera ordenada" a los partidos políticos y al Gobierno que salga de las elecciones.Entre los temas que deben abordarse y que Garamendi considera claves se encuentran, "el principal problema de España"."La economía sumergida no la crea el Ibex", ha subrayado Garamendi, que ha explicado que esta lacra supone en España el 24%, casi el doble que en España, donde se sitúa en el 13%. "", ha apuntado.