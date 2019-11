La patronal sigue metiendo miedo ante un Gobierno PSOE-Unidas Podemos: "La fuga de capitales e inversiones ha empezado ya"

Publicada el 27/11/2019 a las 12:37 Actualizada el 27/11/2019 a las 12:54

El presidente de Círculo de Empresarios,, sostiene en una entrevista publicada este miércoles en El Mundo que “” ante un virtural Gobierno PSOE-Unidas Podemos. El empresario, que se ha mostrado partidario de unas “terceras elecciones” antes de quesaque adelante una investidura junto a Pablo Iglesias, aboga porque PSOE, PP y Ciudadanos busquen “la solución” y así “evitar a todos los demás [partidos]”.Zulueta se despacha agusto sobre el presidente del Gobierno en funciones. “Pedro Sánchez. Intentar un gobierno de coalición con Podemos con la abstención de los independentistas es muy grave”. Llega a decir que la “situación es lo más grave que ha sucedido a España desde el 23F y el 1-O”. Sobre Pablo Iglesias, el empresario tampco se anda con maticss: Podemos es "peligrosísimo para la economía”. Y que incluso Nadia Calviño, pese a ser una “persona capaz”, no va a ser capaz de “parar la marea de Podemos”.“Si hay otras elecciones, habrá que ver, que ya tiene más información que antes de las elecciones con la sentencia de los ERE de Andalucía, por ejemplo”, explica tras subrayar que “es demencial” y una “” que el PSOE se plantee conseguir el apoyo de ERC.Hace una semana, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , señaló que "pueden no ser las más adecuadas para la economía y las empresas", en referencia a Podemos. Y añadió que "la inestabilidad provoca inquietud y si se aplican fórmulas que no están de acuerdo con el rigor presupuestario y la ortodoxia económica, nos preocuparán".