Manténgase a la espera

Miguel Lorente

Ya no hay sueños que recordarni memorias que perseguir,los días se desmoronan conforme sucedeny sólo la noticia y lo extraño cobra sentidomás allá de su verdad o mentira.Nos hemos convertido en protagonistas de lo ajeno,en dueños de una espera que permanecejunto a la sirena de una fábrica abandonada.Hay demasiada soledad sin intimidad, demasiadasrespuestas sin preguntas…Todo va demasiado rápidoen un tiempo devorado por lo inmediatoque hace infinita la distanciapara convertirla en razón de ser.Hoy la distancia no es el olvido,y ese es el problema...No se puede levantar una vidacon fragmentos de realidad que no siempreson verdad,ni vivir un amor con palabrasque significan algo diferentea cada lado del momento.Manténgase a la espera, nos dicen…es profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, médico forense y experto en violencia de género.