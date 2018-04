De la trivialidad del llanto

De Apogeo (1998).

Gioconda Belli

Puedo llorar porque el carro de al ladoha sonado furioso la bocina,porque en la fila para pagar las comprasuna anciana delante se apoya en un anciano.Puedo llorar porque en la alamedasobre altas grúas hombres de rojo podan las palmerasy al regreso, en el estacionamiento de casa,veo tu carro, sé que no te has ido.Cosas triviales estos días me tocancual si me echaran sal en las heridas.(Managua, Nicaragua, 1948) es poeta. Sus últimos libros son Sobre la grama (editado por Navona en España en 2017) y una reedición de Apogeo en Visor.