Una aventura cada día

José Ovejero

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge un texto del escritor madrileño José Ovejero.___________________________________Cada mañana despertaba junto a una desconocida. Él, casado a los veintidós años y que nunca se separó de su esposa, solía bromear tiempo atrás diciendo, cuando ella no le oía, que, de volver a nacer, en lugar de casarse joven, querría cambiar de mujer cada día. La vida entonces sería una aventura constante.Pero ahora, al encontrar a una mujer distinta siempre que abría los ojos, no sentía felicidad sino confusión. Ni siquiera recordaba que cada una de ellas, invariablemente, contemplando su rostro alucinado, le acariciaba la cabeza y le decía: “soy yo, Alejandra, ¿no me reconoces? Maldito Alzheimer”.(Madrid, 1958) ha publicado novelas, libros de relatos, poesía, ensayo y teatro. Algunos de sus libros más destacados son La ética de la crueldad (Premio Anagrama de ensayo, 2012), La invención del amor (Premio Alfaguara de novela, 2013) y Los ángeles feroces (novela, 2015). Su último libro, compuesto por relatos, es Mundo extraño (Páginas de Espuma, 2018). El próximo, Mujer lenta, con el que ha obtenido el premio Juan Gil-Albert de poesía, aparecerá en Pre-Textos.