Especulaciones

Huérfano

María Elena Lorenzin (Jáchal, Argentina) reside desde 1985 en Adelaida (Australia). Es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) y se ha doctorada en la Universidad de Flinders (Australia). Ha publicado Microsueños (2008) y Parricidio y otras calamidades (2018) ambos en Asterión Ediciones. Algunos microrrelatos suyos han sido incluidos en antologías de varios países.

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge dos textos de la escritora María Elena Lorenzin.________Eva rechaza la famosa manzanita. La serpiente, frustrada, decide una nueva estrategia. De la viña del Señor extrae las mejores uvas y las transforma en espumante vino. Adán cae en la tentación: se embriaga, desconoce al Señor y golpea a su compañera. El Creador, airado, lo expulsa del Paraíso y a Eva le ofrece una nueva pareja.Esta es una advertencia a todos los niños el mundo: no crean a pie juntillas todas esas historias con que los mayores les llenan la cabeza. La mía es un ejemplo. Como a todo niño, me fascinaba escuchar las historias de Alí Babá y los cuarenta ladrones que me leía mi madre. Lo que me encantaba de ese mundo fantástico era el toque mágico del «ábrete, Sésamo» con el que se accedía al fabuloso tesoro de los ladrones y el «ciérrate, Sésamo» que lo preservaba. Por un tiempo se me dio por ponerlo en práctica, y así entré a esconder mis pequeños y grandes tesoros. Comencé con mi tortuga Manuelita, luego seguí con Pepito el canario y, entusiasmado con mis progresos, un día se me ocurrió esconder a mi mamá, pero esa vez el «ábrete, Sésamo» no funcionó por más que lo intenté.