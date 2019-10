Publicada el 25/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/10/2019 a las 21:26

, más conocida como Pita Amor (Ciudad de México, 1918-2000), es conocida por ser una figura: una figura del arte, posando para artistas como, codeándose con; una figura literaria, carteándose de manera constante con; una figura social, habitual en las fiestas, querida por la prensa. Pero no es tan conocida como autora. Cuenta la escritora y editoraen El coloquio de las perras (Capitán Swing), un ensayo que reivindica a distintas escritoras en español, que, precisamente por su papel de socialité, con la frivolidad que se le asocia, los críticos dudaron de su autoría.Ella respondía con sonetos: «Como dicen que soy una ignorante / todo el mundo comenta sin respeto / que sin duda ha de haber algún sujeto / que pone mi pesar en consonante. / Debe ser un tipo desbordante / ya que todo produce, hasta el soneto; / por eso con mis libros lanzo un reto: "burla burlando, van los tres delante". / Yo solo pido que él siga cantando / para mi fama y personal provecho / en tanto que yo vivo disfrutando / de su talento sin ningún derecho. / ¡Y ojalá no se canse, sino cuando / toda una biblioteca me haya hecho!».La editorial Torremozas, centrada en la literatura escrita por mujeres desde su fundación en 1982, es el único sello que publica hoy su obra en España. Estos dos poemas están extraídos de Otro libro de Amor , reeditado en 2019._____¿Amor? No: ¡Imaginación!Magia pura solamente:un corazón impaciente,y una inventada pasión.Después, sólo decepción;dejó de existir el cielo,pues el tiempo rasgó el veloque cubría aquel hechizo.Ya el conjuro se deshizo,y una sombra cayó al suelo.Empiezas como ilusióne invades el pensamiento,siendo ya un suplicio lentoy una creciente obsesión.Vas perdiendo el corazón,las entrañas exaltando,los pulsos precipitando,y con tu fuego esclavizas,y aun ya muerto, tus cenizasla vida van abrasando.