Un revólver para salir de noche

Monika Zgustova

Galaxia Gutemberg

Barcelona

2019

Un revólver para salir de noche, el libro más reciente de Monika Zgustova, es una estupenda novela con un tema más que atractivo: la relación complejísima entre uno de los mejores escritores del siglo XX, Nabokov, y su esposa Véra. Estamos también ante una biografía novelada de una mujer que se revela como una inteligencia fría y un temperamento en extremo controlador. Al mismo tiempo se trata de una mujer tenaz que jugó un papel determinante en el éxito internacional de su marido: lo obligó a escribir solo novelas y a renunciar a la poesía, a cambiar de lengua y a pasarse del ruso al inglés y salvó el manuscrito de Lolita de la hoguera a la que lo había destinado su autor. Un revólver para salir de noche (magnífico título donde los haya) es un relato ágil, preciso y sutil que parte de la etapa final de Nabokov en el Montreux Palace, acompañado por su esposa y su hijo Dmitri, para contar momentos clave de la vida y la relación del autor de Lolita principalmente con Véra, pero también con otras mujeres que fueron sus amantes como la soñadora y apasionada Irina Guadagnini. Fue un amor fundamental para Nabokov, que Véra cortó de raíz al amenazar a su marido (mientras vivían en Cannes) que si se quedaba con Irina ella se iría con Dmitri a Estados Unidos y él no volvería a ver nunca más a su hijo.

En una reciente presentación del libro en Granada, Monika Zgustova subrayaba una de las dimensiones de Un revólver para salir de noche: detenerse en determinados aspectos de la vida de Nabokov para intentar interpretar ciertas partes de su obra a la luz de dichos aspectos, iluminando ángulos menos evidentes. El excelente inicio del libro incide sobre la compleja y sutil relación entre la vida y la literatura y el proceso con el que Nabokov elabora en sus textos elementos autobiográficos: "Miraba por la ventana el lago, que un tímido sol de primavera plateaba, mientras reflexionaba sobre la novela que estaba escribiendo: El original de Laura. Pensó que siempre que confería un detalle entrañable de su vida a los personajes que creaba, este se diluía de inmediato en el mundo ficticio en el que sin previo aviso se veía depositado. Si bien persistía en su mente, el ardor y el encanto retrospectivo que hasta entonces lo habían caracterizado se esfumaban paulatinamente y, al cabo de poco, ya se identificaba de manera más íntima con la novela que con él".

Monika Zgustova lleva a cabo en el libro una interesante y novedosa lectura sobre Lolita: Nabokov, nos dice, "tuvo que escribir la novela para arrojar luz sobre lo que había experimentado en su infancia", las "atenciones" de su tío Ruka que en ocasiones desembocaron en el abuso sexual. Se detiene también en cuentos como "Bachmann", donde el pianista no ama a madame Perov pero la necesita, o "Nube, castillo, lago", un texto cuya lectura perturba a la sagaz Véra al trascribirlo. Hay que subrayar que dichas interpretaciones, muy originales, no se proponen aplicar de manera directa una suerte de biografismo sino incidir en algo fundamental, que aparece explícitamente en la novela: "El arte no miente".

El libro desvela la personalidad impactante y problemática de Véra, una mujer de gran inteligencia, cultura y lucidez que, al darse cuenta de que no posee talento literario tiene la honestidad de asumirlo, se dedica a poner toda su energía al servicio de la obra de su marido y a la vez toma decisiones dictadas por una gran voluntad de poder y control, ejercidas tanto sobre Vladimir como sobre el hijo Dmitri.

Un revólver para salir de noche es no solo una novela ágil sobre un tema fascinante, sino también una historia muy bien estructurada que construye retratos psicológicos hondos y de gran finura.

Ioana Gruia es escritora y profesora de Literatura. Su último libro es El expediente Albertina (Edhasa, 2016).