Me acuerdo de Joan Margarit

Este artículo forma parte de un Especial dedicado a la memoria de Joan Margarit, poeta catalán ganador del Premio Cervantes fallecido el martes 16 de febrero a los 82 años.

ME ACUERDO de que la tarde del martes 16 de febrero no abrí ningún libro de Joan Margarit, pero escuché, una y otra vez, Lover man en la voz de Billie Holiday, quizá porque la música es "una plegaria".

ME ACUERDO de que hoy, viernes 19 de febrero, no me apetece hablar de la muerte de Joan Margarit y sí de su vida, a pesar de que "la vida no es ni cálida ni cómoda".

ME ACUERDO de un mes cualquiera de 1986 cuando leí Crónica, primera aproximación a un libro de Joan Margarit, pues comprendí entonces que "las cosas / de la vida real no son como en los cuentos".

ME ACUERDO de que la vida nos habla "en el lenguaje duro / de aquel que ya no miente" y por ello los autobiográficos versos de Joan Margarit cortan con las aristas de la verdad.

ME ACUERDO de que "si pierdes el amor, / pierdes la vida", y entonces siento como nunca la cálida amistad que Joan Margarit transmitía.

ME ACUERDO de que "la vida es un capote de desertor", a pesar de lo cual Joan Margarit, al contrario que Aquiles, prefirió la vida a la gloria.

ME ACUERDO de los desengaños y las traiciones y oigo, muy cerca de mí, la voz de Joan Margarit: no existe ninguna "otra aventura que valga tanto la pena como la de la propia vida".

ME ACUERDO de los grandes logros arquitectónicos de Joan Margarit, pero su vida fue "un edificio en obras / con el viento en lo alto del andamio".

ME ACUERDO de la risa franca e inteligente de Joan Margarit que invitaba a pensar que "la vida se alimenta de días generosos".

ME ACUERDO de que "en la vida hay bastante aburrimiento, / desolación y suciedad", y que la poesía de Joan Margarit me ha ayudado a sortear algunos lodazales hundiéndome paradójicamente en ellos.

ME ACUERDO de los poetas que tradujo Joan Margarit —Elizabeth Bishop, Thomas Hardy, Gabriel Ferrater, Czeslaw Mislow, Sharon Olds—, porque "pasamos / la vida fabricando nuestros mitos".

ME ACUERDO de la humildad con que Joan Margarit se acercaba a sus lectores, al fin y al cabo, "el poema no se manifiesta más que en relación con la vida de quien lo está leyendo".

ME ACUERDO de que vivir es jugar una partida desigual, por eso Joan Margarit habla de "las cartas marcadas por la vida".

ME ACUERDO de que Joan Margarit no va a leer estas líneas, y es que "mientras uno piensa y habla sobre la vida que quisiera llevar, se va la vida".

ME ACUERDO de Animal de bosque, aún inédito, la última casa de misericordia de Joan Margarit, y en la que me permitió cobijarme, porque "una herida / es también un lugar donde vivir".

ME ACUERDO de que el 11 de mayo es el cumpleaños de Joan Margarit, porque la vida es "sucia / pero a la vez tan cálida".

Antonio Lafarque es crítico literario y editor junto a José Andújar de Detrás de las palabras (Visor, 2020), antología de Joan Margarit con 50 poemas seleccionados y comentados por 50 autores.