El presidente de RTVE desafía a la oposición: "No entiendo que no presenten una iniciativa para que en lugar de quedarme tres meses, me queden tres días o tres horas"

"Señor Sánchez", aseguraba en la tarde de este jueves el senador socialistaal presidente de RTVE, en la Comisión de Control de RTVE. "No sé si eso lo decidirá este Parlamento, o yo", contestaba el interpelado, antes de afirmar: "Dejo la mejor televisión de los últimos años, con diferencia. No entiendo que, si TVE está como dicen ustedes que está, no presenten una iniciativa para que en lugar de quedarme tres meses, me queden tres días, o tres horas". Un cruce de afirmaciones que ponía de manifiesto la situación de la actual dirección de la Corporación, tras ser aprobada la ley que cambia los mecanismos de elección de la cúpula directiva de RTVE.El contexto del que iba precedido el debate se basaba en las acusaciones de(Podemos) y el propio López sobre el cese del editor de La 2 Noticias , que la portavoz de Podemos atribuía a "una clara represalia de la dirección, por incluir en ese espacio las grabaciones realizadas al anterior ministro del Interior, o casos de corrupción". A Lima contestaba Sánchez que "no ha habido ningún tipo de cese, es movilidad interna". Y añadía: "; me quedan noventa días ¿por qué no lo quité antes?". Y a López: "Son los lógicos traslados". Fue en este último momento cuando el senador socialista afirmó que le iba a cesar el Parlamento, y aseguraba que "no será un cese, será un cambio para mejorar. Lo cierto es que es la primera vez que comparece tras la aprobación de la ley, una ley que tiene como objetivo desgubernamentalizar TVE y devolverla otra vez a ser una televisión plural, de calidad e independiente, cosa que no ha sido con usted. La mejor noticia es que le quedan poco más de tres telediarios, que le va a cesar, le va a cambiar, que va a poner otro presidente. No entiendo esa chulería y prepotencia de "haganlo ya", parece que está usted sufriendo, con usted no ha sido mejor etapa de TVE y usted lo sabe".Al margen de este asunto, y a preguntas de los parlamentarios Miguel Vila (Podemos) y José Miguel Camacho (PSOE), el presidente defendió la legalidad des, con los que se le acusaba de haber creado la redacción paralela, al ser la mitad para la redacción, cuando eran más necesarios en otros sectores, y realizarse, muchos de ellos, fuera del banco de datos de la empresa. Para Sánchez, la auditoría "no denuncia ilegalidad, sino deficiencias e irregularidades, que intentaremos corregir". Otra confrontación tuvo lugar entre el parlamentario socialistacuenta del argumentario del PP usado en la elaboración de una noticia sobre la comparecencia de Mariano Rajoy ante la audiencia nacional, que fue suministrado a la redactora por la directora de contenidos Carmen Sastre, y que fue denunciado por el Consejo de Informativos. En su réplica, Sanchez insistió en que los telediarios de TVE "y Carmen Sastre no es mano derecha de nadie, es mano derecha mía y somos líderes gracias a profesionales como ella".Fuera del Parlamento, y en relación a len San Cugat sobre manipulación informativa en los telediarios, ls Consejos de Informativos de RTVE han hecho público un comunicado conjunto para reclamar la independencia profesional con este texto:Ante los acontecimientos que están teniendo lugar en Cataluña y los que se van a producir, los Consejos de Informativos de RTVE exigimos respeto para que todos los profesionales puedan trabajar con independencia. Sin presiones internas ni externas. Esa sería la mayor garantía de credibilidad para la radiotelevisión pública y de seguridad para sus trabajadores. Asimismo, queremos recordar a los responsables editoriales que RTVE está obligada por ley a respetar la pluralidad en todas sus informaciones y en todos sus debates y tertulias".En esta misma sesión, el presidente de RTVE ha anunciado la compra de los derechos de emisión dehasta 2022, que incluyen la Eurocopa de 2020, el Mundial de 2022, y los encuentros clasificatorios y amistosos."En total, ha dicho, serán más de 40 partidos", ha dicho. También ha anunciado la incorporación depara presentar el espacio ¿Cómo lo ves?, que ha definido como “un gran formato semanal de entretenimiento, actualidad y participación en directo en el que los espectadores decidirán a través de una aplicación móvil sobre los temas que les importan”.Así mismo ha anunciado queestará al frente de un programa dedicado a los desaparecidos en España, en línea con el programa ¿Quién sabe dónde?, que este mismo profesional dirigió y presentó en TVE hace más de dos décadas.