Así repartió el Gobierno de Lambán el millón de euros que gastó en publicidad institucional en 2017

Prensa escrita

Ausencia de ‘El País’

info Libre

Enfrentamiento en las Cortes

El Gobierno de Aragón, que capitanea el socialista Javier Lambán, destinó poco más de un millón de euros en 2017 a publicidad institucional. En concreto, el año pasado el Ejecutivo aragonés, según los datos publicados en el Portal de Transparencia autonómico, lo que supuso un incremento del 4,5% en comparación con la partida ejecutada en 2016 –1,015 millones de euros–. Sin embargo, a pesar del aumento, el gasto sigue estando muy alejado de las cotas que llegó a alcanzar hace una década.El medio preferido por el Gobierno aragonés para difundir sus diferentes campañas institucionales volvió a ser, un año más, la radio . Un–674.270 euros– de la publicidad del Ejecutivo autonómico en 2017 se destinó a cuñas radiofónicas. Estos datos suponen, además, un aumento de tres puntos y medio respecto al ejercicio de 2016, cuando la radio se quedó con el 60% –610.493 euros– del pastel publicitario institucional. Por emisoras, la Cadena SER, líder en audiencia en la comunidad, fue la que más dinero se embolsó: 347.385 euros, gracias al tirón de Radio Zaragoza. Le siguieron la COPE, con 148.962 euros, y Onda Cero, en la que el Ejecutivo aragonés metió 99.552 euros. Si se suman los dos ejercicios,: 663.157 euros la SER, 278.792 euros la COPE y 221.953 euros Onda Cero.Los periódicos y las páginas web, por su parte, se quedaron el año pasado con la mitad de dinero que la radio. En total, el Ejecutivo de Lambán destinó 327.442 euros a publicidad institucional en estos formatos, un. Estas cifras son ligeramente superiores a las destinadas en 2016, cuando el Gobierno aragonés gastó 324.504 euros para introducir sus campañas en estos medios. Dentro de este grupo, fueron los diarios de referencia regionales,, los más beneficiados: recibieron 117.018 euros y 70.690 euros, respectivamente. En los dos últimos años, la principal cabecera del Grupo Heraldo se ha embolsado en publicidad institucional –tanto en su versión impresa como en la digital– más de 243.000 euros, frente a los más de 138.000 que ingresó el diario regional del Grupo Zeta, que poco a poco ha ido recuperando lectores.De los medios de ámbito nacional, Abc y eldiario.es fueron los más beneficiados en el reparto. El buque insignia del Grupo Vocento se embolsó por publicitar las campañas del Gobierno aragonés 14.982 euros en 2017. El periódico digital dirigido por Ignacio Escolar, por su parte, se quedó en ese mismo ejercicio con 11.525 euros. De esta manera, el Ejecutivo de Lambán duplicó la cantidad que un año antes había metido en el rotativo conservador –6.776 euros–. También eldiario.es aumentó sus ingresos provenientes de la publicidad institucional en comparación con 2016, cuando el gasto en la cabecera online se situó en los 9.470 euros. En total, ambos diarios se embolsaron por dar espacio a las campañas del Gobierno aragonés: 21.758 euros Abc y 20.995 euros eldiario.es. Aunque ambos son medios nacionales, tienen una edición aragonesa.Les siguen en la lista de medios de ámbito nacional. El primero se embolsó 7.744 euros en 2017 –esta cifra incluye en una de las campañas anuncios en el deportivo Marca ya que en ese caso el Gobierno aragonés no desglosa la cifra entre ambos medios del grupo Unidad Editorial–, frente a los 4.000 que le metió el Ejecutivo aragonés sólo un año antes. El periódico digital que dirige Ana Pardo de Vera, por su parte, se quedó el año pasado con 5.000 euros del pastel publicitario institucional, una cantidad ligeramente superior a la que consiguió en 2016: 4.840 euros.En todos los datos de los periódicos, cuando tienen web y edición en papel, la cifra indicada es la suma de ambos soportes.Fuera del reparto quedó el buque insignia del Grupo Prisa. Durante los dos últimos ejercicios, el diariono obtuvo un solo céntimo de los más de dos millones que destinó el Gobierno de Lambán a publicidad institucional. Y eso que el periódico que dirige Antonio Caño es el rotativo nacional más leído en la comunidad autónoma. Este periódico intentó, sin éxito, conocer por qué El País ha quedado fuera del reparto de publicidad institucional. El Gobierno de Aragón no quiso contestar a las preguntas planteadas.En los dos ejercicios,tampoco ha recibido cantidad alguna de la publicidad institucional repartida por el Gobierno aragonés.Por último, el Ejecutivo autonómico recortó el año pasado el dinero invertido en publicidad institucional en las televisiones . En total, en 2017, –apenas un 3% de todo lo gastado en el ejercicio–, frente a los 35.288 euros metidos un año antes. Huesca Televisión se llevó más de la mitad –18.155 euros–, aunque perdió más de 4.000 euros en comparación con 2016. La Tele Televisión, por su parte, se hizo con 5.436 euros del reparto, mientras que 15 TV se quedó con 4.605 euros y La Ocho Televisión, con 3.710 euros.Los casi 30.000 euros restantes hasta completar el total invertido en 2017 fueron a parar a cinco agencias encargadas de la elaboración de los anuncios: Zap Zap Media, El Mobiliario Urbano, Agencia Aragonesa de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Aragón Comunicación Audiovisual y Asuntos Públicos y Comunicación.Uno de los debates más tensos sobre este tema en las Cortes de Aragón se celebró en noviembre de 2016, cuando el Ejecutivo de Lambán llevó al parlamento regional un proyecto de ley para ampliar en medio millón de euros la partida destinada a la publicidad institucional., explicó a los diputados el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno Marín, que señaló que el incremento era necesario para poder atender las campañas de fomento de becas, vacunación contra la gripe, lucha contra el acoso escolar o promoción del empleo. Y, viendo lo que se le podía venir encima, trató de calmar las aguas explicando de dónde saldrían esos 500.000 euros: “Surgen de unas partidas que no eran necesarias o, mejor dicho, que, aun siendo necesarias, han obtenido recursos suficientes”, aseguró el socialista.El proyecto de ley salió adelante con el visto bueno de todos los grupos, menos Podemos. “Hablamos de medio millón de euros en un contexto en el que falta dinero prácticamente para casi todo. Como si el Gobierno de Aragón no acabase de quitar diez millones para dependencia, como si no acabara de quitar dinero para ayudas a las víctimas de violencia de género…”, señaló el portavoz en asuntos de Hacienda del partido morado, Héctor Vicente Ocón. Una crítica que fue respondida por el portavoz de la Chunta Aragonesista, Gregorio Briz: “Cuando ustedes gobiernen, veremos cómo gestionan esto porque algunas radios y televisiones a las que van ustedes tienen también que sobrevivir”, deslizó el diputado de la CHA, que también criticóy les pidió que no “despreciaran” la importancia de estas campañas.Durante el debate, además, se puso sobre la mesa el enorme descenso que ha experimentado durante la última década la partida que el Ejecutivo aragonés destina a la publicidad institucional. Las mayores cotas se alcanzaron durante la última legislatura del socialista Marcelino Iglesias, cuando: 21,3 millones de euros en 2008; 18,6 millones en 2009; 14,7 millones en 2010 y 12,6 millones en 2011. Aunque durante los últimos años de Iglesias al frente del Ejecutivo aragonés estas cantidades se fueron reduciendo progresivamente, con la llegada de la conservadora Luisa Fernanda Rudi se produjo el tijeretazo más importante. En plena crisis económica, el Gobierno regional bajó esta partida hasta los tres millones anuales durante la legislatura. Cantidades que se han visto, de nuevo, reducidas con Lambán al frente del Gobierno.Sin embargo, unos meses más tarde –en marzo de 2017– se volvió a sacar el tema en la comparecencia que ofreció en la Cámara aragonesa el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de 2017 en lo concerniente a su departamento. Durante la sesión en comisión, el diputado del PP criticó que la prioridad del consejero para su departamento fuesedel Gobierno de Aragón”. “¡Usted lo que quiere es pan y circo!”, le soltó. “A mí no me gusta la publicidad, y yo, desde luego, no tengo ningún interés en que haya partidas para publicidad”, respondió Guillén.