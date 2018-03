Políticos y periodistas homenajean a Gonzalo López Alba en el Congreso

Amigos, periodistas y políticos han homenajeado este lunesen el Congreso de los Diputados al referente del periodismo político Gonzalo López Alba , recientemente fallecido.El periodista, galardonado en 2007 con el premio Luis Carandell que otorga el Senado para reconocer a los cronistas parlamentarios, formó parte de las redacciones de media docena de medios de prensa escrita y se especializó en la cobertura informativa del PSOE.Por ello, muchos de los rostros de la política que se acercaron al homenaje fueron socialistas. Entre ellos, el expresidente; su sucesor al frente del PSOE,; el presidente de Asturias y expresidente de la gestora socialista,; y el diputado, exlehendakari y expresidente del Congreso."Su gran vocación en la política fue seguir al PSOE, y era tan trabajador y meticuloso que. Acabó siendo una fuente consultable y consultada por el PSOE", ha comentado Rodríguez Zapatero. "Si me quería enterar de lo que pasaba en el PSOE, tenía que leerlo", ha remachado la presidente del Congreso, Ana Pastor, que ha definido al periodista como un profesional serio y riguroso y "poco pelota" con el poder.Pastor ha aprovechado el homenaje para hacer un llamamiento a los profesionales del periodismo a no perder las raíces y las esencias, pues considera que el "oficio" espara evitar que la sociedad caiga en manos de "demagogos" que se aprovechan de las "mentiras".Según ha dicho, pese a los augurios pesimistas sobre el futuro del periodismo ante la innegable revolución tecnológica, lo cierto es que "la prensa no sólo no ha muerto, sino que".A su juicio, el periodismo puede transformar sus herramientas y sus géneros, "pero debe conservar las esencias del oficio y", para lo cual anima que los periodistas más veteranos a transmitir sus conocimientos y valores a las nuevas generaciones."Si no sabemos encontrar la forma de conservar un periodismo sereno y reflexivo, la sociedad en su conjunto estará, que se valen de las mentiras para defender una posición política o unos intereses económicos", ha subrayado.