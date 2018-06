Publicada el 30/06/2018 a las 15:43 Actualizada el 30/06/2018 a las 16:58

Narbona se dirige al PP: "que dejen de obstaculizar"

Rivera tilda de "degeneración" la negociación entre PSOE y Podemos

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una de sus primeras crisis políticas: lapara RTVE. El jefe del Ejecutivo, que había cedido a Podemos el control de la presidencia del ente público, aprobó colocar al periodista Andrés Gil (eldiario.es) en el puesto; no obstante, el líder socialista se encontró este viernes con la negativa de susy de los propios trabajadores de la cadena , por lo que ahora, tras un largo baile de nombres –entre los que han sonado otros como– y una prolongada negociación, la renovación de la cúpula de la corporación pende de un hilo.En este marco, los tres candidatos principales a la presidencia del Partido Popular –Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado–, que se encuentran promocionando sus candidaturas , se han posicionado este sábado sobre la sucesión de la presidencia en RTVE, criticando sobre todo el tándem PSOE-Podemos y su negociación para determinar la dirección de la cadena Así, la ex vicepresidenta del Gobierno,, ha tachado de "muestra clara de" las negociaciones entre PSOE y Podemos para la Presidencia de RTVE. "Ni la Televisión Española puede ser La Tuerka ni podemos ver a Monedero presentando el Informe Semanal", ha advertido.Santamaría, que se encontraba haciendo campaña en Alboraia (València), ha valorado en estos términos elpara pactar el nuevo director del ente público. Para la conservadora, "que Pedro Sánchez le vaya a dar y esté dispuesto a dar a Pablo Iglesias la presidencia de Televisión Española es una muestra clara dely de lo poco que confían en los".Por tanto, la aspirante a dirigir el PP ha subrayado que "si quieren que TVEes que tienen una idea muy errónea de lo que es España, la libertad de los españoles y los derechos de los españoles".Por su parte, la ex ministra de Defensa,, ha arremetido duramente contra el citado acuerdo entre formaciones al considerarlo un "", fruto de la "factura" que el socialista Pedro Sánchez tiene "que" por gobernar –en relación a las supuestas concesiones por apoyar la moción de censura a Mariano Rajoy –, y alertando que supondrá convertir el ente público en un "aparato de odio" y "manipulación".Antes de participar en un encuentro con militantes en la sede del PP en A Coruña, Cospedal ha censurado que "Pedro Sánchez sea presidente para quede todos los españoles, y conviertan programas como Informe Semanal en una suerte de La Tuerka, los telediarios en un, o Masterchef en el", porque "es un peligro para todos los españoles".La candidata a relevar a Mariano Rajoy ha aseverado así que se pone de manifiesto que el gobierno de Sánchez, "que nunca ganó las elecciones", se dedica a "pagar facturas a quienes lo han puesto en La Moncloa", tanto a Podemos, como los nacionalistas vascos y a los "independentistas catalanes".Por otro lado, el candidato a la presidencia del PPha asegurado que el líder del Ejecutivo "ha dado la cara en apenas dos semanas" y le ha acusado de tener una agenda política que se basa en la "fractura social".En un acto con militantes en Almería, Casado ha afeado al PSOE que haya entrado en la RTVE como "un elefante en una cacharrería", haya echado mano de la "" en materia de inmigración, no haya dado "cobertura institucional" al Rey ante los "ultrajes en Cataluña" como Jefe del Estado o "esté cediendo a los etarras por dejar de matar".La presidenta del PSOE,, ha pedido al Partido Popular y al resto de fuerzas políticas presentes en el Congreso que "dejen de" un acuerdo "imprescindible" para renovar el consejo de Radio Televisión Española.En unas declaraciones a la prensa en la sede del partido en Madrid, Narbona ha reivindicado una televisión pública "y para todos los españoles" que seque, en su opinión, mantenía RTVE durante el anterior Gobierno del PP. De hecho, la presidenta del PSOE ha culpado al PP de obstaculizar un acuerdo que ella ve "imprescindible" con el fin de renovar al consejo para que la cadena no esté "al servicio del Gobierno" y se encuentre "a la altura de una democracia".Además, Narbona ha afirmado que en la elección del próximo presidente del ente público "se está", teniendo en cuenta a personas de "distintos perfiles", por lo que no descarta que pueda venir desde dentro de la organización, algo que reivindican los trabajadores.El objetivo del Gobierno, según Narbona, es que el próximo presidente de RTVE "". Por ello, ha remarcado que tendrán que buscar el apoyo de todos los grupos políticos y no solo de Podemos, ya que únicamente con ellos no podrían alcanzar el consenso suficiente en el Congreso.El presidente de Ciudadanos,, ha calificado de "" que PSOE y Podemos se "hayan encerrado en un despacho" paraal próximo presidente de RTVE, de igual forma que lo hacía, según él, el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Así lo ha expresado este sábado en la clausura en Madrid de la segunda edición de la Escuela de Verano de Ciudadanos 'Liberalismo es progreso', donde ha echado en cara a Pedro Sánchez que, pese a haber prometido más "regeneración política y renovación", la política del nuevo presidente del Gobierno ha acabado en "degeneración".Para Rivera, en vez de llevar a cabo la propuesta de su partido de realizar unlo antes posible para elegir al nuevo consejo de RTVE, el Gobierno se ha reunido con Podemos "en un despacho" para negociar los nombramientos, igual que lo hacía el anterior Gobierno.