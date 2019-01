El director de 'Los Desayunos' responde a las críticas del PP por Venezuela: "En TVE damos todas las versiones"

Publicada el 25/01/2019 a las 13:34 Actualizada el 25/01/2019 a las 14:00

Me gustaría saber qué piensan los profesionales de @rtve @tve_tve, que, incluso en Bruselas, tanto han denunciado falta de objetividad y pluralismo, sobre esta información acerca de la situación en #Venezuela.

A mí sinceramente me abochorna. https://t.co/VgDjJDS2XW — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 24 de enero de 2019

Hola Beatriz, el tweet que enlazas corresponde sólo a una de las entrevistas en los @Desayunos_tve pero también se ha entrevistado a dos opositores al régimen de Maduro. Aquí un ejemplo por si no has visto el programa https://t.co/8lRLxyB23T https://t.co/zysgxHBOLv — Gabriel López (@Gabrielopev) 24 de enero de 2019

, portavoz del PP en la Comisión de RTVE, ha denunciado que “la cadena pública se ha puesto descaradamentey en contra de la posición mayoritaria de la comunidad internacional que defiende la libertad y la democracia en todo el mundo”. Y ha anunciado una serie de preguntas sobre esa cobertura informativa dirigidas a la máxima responsable,También la eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra se ha referido al tratamiento informativo de la crisis venezolana en Los Desayunos de TVE tras la entrevista de este jueves al embajador de Venezuela en España. Desde ese programa se afirma que "sobre este asunto, como sobre cualquier otro, los Informativos de la cadena pública se ofrecen", mientras desde el Consejo de Informativos se asegura que "no ha observadoen las informaciones emitidas".A falta de declaraciones públicas del director del programa,, lo cierto es que en la jornada del jueves fueron entrevistados, mediante conexiones exteriores, tanto el embajador del Gobierno de Maduro en Madrid, como dos representantes de la oposición. Inmediatamente después, la eurodiputada Beatriz Becerra escribía en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Me gustaría saber, que incluso en Bruselas, tanto han denunciado falta de objetividad y pluralismo sobre esta información acerca de la situación en Venezuela. A mí sinceramente me abochorna".El mensaje fue contestado por, miembro del Consejo de Informativos: "Hola Beatriz, el tuit que enlazas corresponde solo a una de las entrevistas en Los Desayunos pero también se ha entrevistado a dos opositores al régimen de Maduro. Aquí un ejemplo por si no has visto el programa", y enlazaba con el vídeo del programa.Ya en la jornada del viernes, Fortes informó ante las cámaras que habían concertado una entrevista en estudio con el embajador, que denegó la invitación tras saber que también se contaría, mediante conexión externa, con el padre del opositor Leopoldo López. Tras la entrevista, el presentador dijo: "Queríamos conocer las dos versiones, tal como hicimos ayer, y hacemos siempre, por eso invitamos al embajador, y él aceptó, a que estuviera hoy en este estudio. Sin embargo, anoche, y al saber que íbamos a entrevistar también al padre de Leopoldo López, la canceló. Lo lamentamos mucho, pero nadie nos va a decir a quién entrevistamos, y a quién no".Tras estas palabras, intervino la periodista de Abc Maite Alcaraz, para opinar que "Televisión Española ha hecho lo que tenía que hacer:para que pudieran exponer sus versiones".Por su parte, el Consejo de Informativos ha confirmado aque "no ha observadoen las informaciones emitidas" y ha lamentado que "desde instancias políticas se quiera marcar el quehacer profesional; podemos equivocarnos, pero no nos gusta que nos digan, desde dentro como ocurría hasta la salida de la anterior dirección, o desde fuera, como ahora, cuales deben ser los contenidos informativos. Ahora, y siempre, defendemos que deben ser desarrollados por los profesionales del periodismo, con arreglo a la neutralidad y pluralismo que exigen las normas deontológicas y el propio estatuto de RTVE".