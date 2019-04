Publicada el 25/04/2019 a las 11:00 Actualizada el 25/04/2019 a las 11:19

Un año después del escándalo de Cambridge Analytica que afectó a más de 87 millones de usuarios, Facebook sigue sufriendo las consecuencias de la mayor polémica sobre recopilación de datos en la que se ha visto envuelta hasta ahora durante sus catorce años de vida. Aunque a nivel de usuarios no le ha pasado factura , la presentación sus resultados económicos del primer trimestre de 2019, comprendido entre enero y marzo, esconde una previsión nada halagüeña para la plataforma de Mark Zuckerberg: ha anunciadopara el pago de sanciones por el tratamiento de datos establecidas por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos Según explica la compañía en el comunicado de prensa , estos 3.000 millones de dólares se incluyen en "los gastos devengados y otros pasivos corrientes de nuestro balance condensado consolidado". Facebook calcula que la perdida, es decir,. "El asunto sigue sin resolverse, y no puede haber ninguna seguridad en cuanto al momento o los términos de cualquier resultado final", asegura la red social.A pesar de la previsión para pagar esta multa, Facebook obtuvo durante este primer trimestre. La red sociales acumulóque el año anterior, que en cifra se traduce en una ganancia de 15.077 millones de dólares —13.525 millones de euros—: 14.912 millones de dólares —13.377 millones de euros— sólo en publicidad.Pero Facebook no sólo gana dinero, también sigue acumulando: a finales del mes de marzo, la red social alcanzó los 2.380 millones de usuarios activos al mes, 1.560 millones de ellos activos diariamente. Es decir, queAdemás, la compañía calcula que "su familia de servicios", compuesta además de Facebook por Instagram WhatsApp y Messenger, cuenta actualmente, y que alrededor de 2.700 millones de personas utilizan al menos uno de los servicios de la compañía cada mes.