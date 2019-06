La edición internacional de 'The New York Times' dejará de publicar viñetas políticas tras una polémica antisemita

Publicada el 12/06/2019 a las 11:19 Actualizada el 12/06/2019 a las 11:20

Some reports say that the shooter of the Chabad synagogue in CA was saying that Trump is the slave of the Jews. I’m sure this cartoon in the NYT have nothing to do with it pic.twitter.com/BZ9xG6ItrZ — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) 28 de abril de 2019

Our statement in response to ending daily political cartoons in the international edition of The New York Times. pic.twitter.com/FcagTxEZJ9 — NYTimes Communications (@NYTimesPR) 10 de junio de 2019

THE NEW YORK TIMES WILL END ALL POLITICAL CARTOONS I just learned, weeks after they published a syndicated Netanyahu cartoon that caused a scandal. For me, this is the end of an adventure that began 20 years ago. But the stakes are much higher. READ HERE: https://t.co/o8y43v88Yd pic.twitter.com/NBH0uyw9Jf — Chappatte Cartoons (@PatChappatte) 10 de junio de 2019

El periódico The New York Times ha anunciado este martes que dejará de publicar viñetas políticas en su edición internacional a partir del próximo 1 de julio, comode Estados Unidos, según informa Europa Press.La decisión llega tras la polémica publicación, a principios de este año, de una viñeta en la que se representaba al presidente estadounidense, Donald Trump, como. La caricatura fue tachada dey Trump exigió una disculpa al periódico. The New York Times se disculpó por ello.Según ha explicado el jefe de Opinión del New York Times, James Bennet, "durante más de un año" se ha estado considerando poner la edición internacional del periódico en línea con la nacional y. "Lo haremos a partir del 1 de julio", ha confirmado en un comunicado, en el que no menciona la polémica con los dibujos., un caricaturista galardonado que ha trabajado para el periódico, ha afirmado que este es "un mundo donde las hordas moralistas se reúnen en las redes sociales y se levantan como una tormenta, cayendo sobre las redacciones con un golpe sobrecogedor". "En el mundo demente en el que vivimos,. Y también lo es el humor", ha añadido.The New York Times ha aclarado que puede continuar publicando, incluidos Chappatte y otros artistas. El año pasado, el periódico ganó el Premio Pulitzer por una serie de viñetas políticas que representaban la historia de una familia de refugiados sirios.