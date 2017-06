UE y China lideran el compromiso del Acuerdo de París tras la retirada de EEUU

Abrir más sectores a la inversión

Atajar la sobrecapacidad de acero

Firma de acuerdos

Derechos Humanos

Retirada de Estados Unidos

Reino Unido, Japón, Rusia, Alemania y Francia

En la cumbre de este viernes en Bruselas ofrecerán un comunicado conjunto, según fuentes de la UE, a raíz del anuncio de retirada del presidente estadounidense , Donald Trump, del acuerdo y su objetivo de renegociar términos "más justos" para el país.Los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, encabezarán la delegación de la UE a la cumbre, acompañados por la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström., ha avisado de que "no hay marcha atrás" en el Acuerdo de París, al tiempo que ha dejado claro que la Unión Europea y China "defenderán la transición verde" en el interés de las generaciones venideras."China y la UE están alineadas en la necesidad de soluciones internacionales. En ningún ámbito esto es más importante que parade Clima", ha dicho Juncker durante su intervención en la cita empresarial entre la UE y China previa a la cumbre. "Defenderemos la transición verde juntos en el interés de nuestros hijos y nietos", ha añadido."Con China, la Unión Europea peleará por su visión global, en el que trabajamos juntos para atajar los desafíos que compartimos y haciendo esto podemos ayudar a hacer el mundo más estable en un momento en el que el mundo está lleno de incertidumbres", ha dicho, insistiendo en que, también se ha pronunciado al respecto en un comunicado de prensa, reivindicando que aunque sea "un día triste", "el Acuerdo perdurará" y la Unión buscará "nuevas alianzas" para seguir avanzando.Al margen del espaldarazo al acuerdo de París,, también cuestionado desde Washington. Ambas partes repasarán en la primera parte de la cumbre -la sesión plenaria- las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito económico y comercial, y su cooperación frente a los desafíos globales para el sistema multilateral, el cambio climático, la crisis de refugiados, así como su cooperación en defensa.tras las "sabias palabras" del presidente chino, Xi Jinping, en el Foro Económico de Davos, sobre la importancia del libre comercio y de los mercados abiertos.La parte europea aspira a que se fije una fecha para intercambiar ofertas de acceso al mercado en el marco del acuerdo de protección de inversiones que negocian, aunque Pekín es reacio a comprometerse con una fecha todavía.En todo caso,La UE también volverá a insistir a China en la necesidad de "trabajar juntos en la reducción de la sobrecapacidad" de acero después de que ambas partes acordaran en la última cumbre crear un grupo de trabajo en este terreno. No obstante, persisten las divergencias entre ambos, dado quey no de la capacidad de producción.Ambas partes también podrían abordar ely poder imponer aranceles más altos en caso de prácticas anticompetitivas, eliminando por otro lado la lista de países que no tienen estatus de economía de mercado.En la cumbre, la UE y China aprovecharán para firmar varios acuerdos de cooperación, al margen de la declaración sobre el Acuerdo de París, entre ellos, sendos para cooperar en la protección de indicaciones geográficas. LTambién se firmarán acuerdos para atajar la competencia desleal y en materia de control de ayudas de Estado, en materia de propiedad intelectual y para cooperar en proyectos de conectividad.El almuerzo se dedicará a abordar la cooperación paraLa situación por las disputas territoriales en el Mar de China Meridional, donde ambas mantienen fuertes divergencias tal y como se constató en la última cumbre, "probablemente" también se discutirá.La UE también reiterará en la cumbre a Pekín "su compromiso con la promoción de los Derechos Humanos" en China, pero también por las legislaciones sobre ONG y medios de comunicación. Ambas partes celebrarán enha lamentado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo Climático de París, algo que califica "moralmente reprochable" y "deja a su país aislado del resto del planeta". "Casi 200 países, que representandel resto del planeta" ha declarado su directora ejecutiva, Jennifer Morgan., critican desde Greenpeace, que considera la decisión del presidente estadounidense como "un intento de sabotear la transición hacia un futuro de energías limpias", aunque augura que "no va a tener éxito" y solo "arrinconará a los Estados Unidos".Desde la perspectiva animalista,de Trump por sus consecuencias en el calentamiento global."Un cuarto de las especies analizadas muestran una respuesta negativa al reciente calentamiento global yante cambios más profundos", ha advertido la directora general de la organización Birdlife, Patricia Zurita.Los argumentos de Trump parecencon los que ha hablado. Exceptuando a Rajoy, todos han criticado abiertamente la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París.contra el cambio climático, un pacto que prevé ratificar en 2020, según ha explicado el ministro de Recursos Naturales ruso, Sergei Donskoi.Donskoi ha señalado que para Rusia lo más importante es que el Acuerdo de París sea ratificado no por Estados Unidos sino"Es posible que los países que implementen el Acuerdo impongan restricciones a las importaciones de productos que destacan por alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en proceso de su producción, es decir,La canciller alemana, Angela Merkel, ha asegurado este viernes que ve, Donald Trump, deretirar a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático, al tiempo que ha asegurado que por su parte no hay marcha atrás en el compromiso con este pacto internacional.Merkel ha subrayado que no hay marcha atrás en ely que continuó en 2015 con el "histórico" acuerdo firmado en la capital francesa., ha trasladado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su "decepción" con la decisión de su Gobierno de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París.Por su parte,El Ministerio de Asuntos Exteriores nipón ha subrayado que el cambio climático "exige un esfuerzo concertado por toda la comunidad internacional" y que el Gobierno de Shinzo Abe considera que el liderazgo de los países desarrollados en esta lucha "es de gran importancia" y que, a este respecto, es "fundamental" la aplicación del acuerdo.Asimismo, ha recordado que "Estados Unidos sigue siendo el segundo principal emisor de gases de efecto invernadero" y que, sin embargo,En la misma línea,, ha insistido en el compromiso de Francia con el Acuerdo de París y ha advertido que "no hay plan B porque no hay planeta B". Respeta pero lamenta la decisión de Trump, la que considera un "error" tanto para los "intereses" de su país y de su pueblo como para el futuro del planeta, subrayando que el "cambio climático es el gran desafío de estos tiempos"., ha continuado, reiterando que ese es el futuro que no quiere Francia ni para la generación actual, ni para las próximas generaciones, ni para el resto del mundo.Tal y como ya dijo previamente junto a la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, Macrony ha hecho un llamamiento a todos los países firmantes del acuerdo a que continúen en él, mantengan su responsabilidad y no cedan a la presión.Asimismo, el presidente francés se ha dirigido a todos los "científicos, ingenieros, empresarios y ciudadanos comprometidos a los que la decisión de Trump ha decepcionado" paraEstados Unidos es el segundo país más contaminante del mundo, sólo por detrás de China.