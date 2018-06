Trump y Kim se citan en Singapur para un encuentro histórico en busca de la desnuclearización coreana y la paz en Corea

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 de junio de 2018

Una ciudad fortificada

Primer paso hacia la desnuclearización

El presidente de Estados Unidos,, y el líder norcoreano,, aterrizarán a lo largo de este domingo en Singapur con varias horas de diferencia para acudir a laentre ambos países que tendrá lugar el próximo 12 de junio con el objetivo de abordar la gestión delLa delegación de, que ha partido hacia Singapur directamente desde Canadá tras participar en la cumbre del G-7 , tiene previsto aterrizar por la tarde (hora local) en la base militar de Paya Lebar. Trump iniciará su agenda oficial el lunes por la mañana con una reunión con el primer ministro de Singapur,. Al presidente le acompañan –a bordo del Air Force One– el secretario de Estado,el consejero de Seguridad Nacional,y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca,Kim aterrizó en la isla en torno a las 12.30 (hora local) en el aeropuerto de Changi,, en un vuelo de Air China procedente de. El avión –de fabricación rusa– transportaba comida, vehículos y armas autorizadas, entre otros insumos necesarios para el, según informó el diario local The Straits Times "Damos la bienvenida a Kim Jong Un, que acaba de aterrizar en Singapur", escribió en Twitter el ministro de Exteriores de la nación asiática,, acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen estrechándose la mano en las escalerillas del avión. En las próximas horas, se verá también con elUn equipo norcoreano encabezado por Kim Chang Son, uno de los hombres de confianza de Kim, lleva allí varios días para ultimar el. El resto de la delegación norcoreana llegó el sábado.Singapur, unade apenas cinco millones de habitantes conocida por ser uno de los pocos focos de estabilidad democrática en la región, se convirtió en los últimos meses en una auténtica fortaleza para albergar la largamente esperadaentre Trump y Kim. Así, las autoridades singapurenses llevaron a cabo un importante despliegue de seguridad designando como "" los lugares que servirán de escenario a Trump y Kim, incluidos los hoteles en los que se albergarán: ely el, respectivamente, así como el, donde se reunirán.Estas "zonas especiales" fueron acordonadas y la Policía realiza controles a toda persona y vehículo que transite por ella, lo que ha generado un granen la capital. El cuerpo de seguridad ha pedido "paciencia" a sus habitantes.El primer ministro de Singapur ha cifrado enel coste de albergar la cumbre. "Estamos dispuestos a pagarlo", expresó Lee, señalando que esta reunión es necesaria para dar un "" a las relaciones entre lasy avanzar hacia la estabilidad regional. El mandatario, además, destacó que la cita dará unaa Singapur; el hecho de que haya sido el lugar elegido, indicó, "dice mucho de la, con Estados Unidos y con Corea del Norte, y de nuestro papel en la comunidad internacional".La prioridad del diálogo entre Trump y Kim es lograr unsuficiente para reanudar las conversaciones sobre lade la península coreana, que quedaron suspendidas hace una década por lasdel régimen comunista.Trump sugirió en los últimos días que también podrían llegar a unpara avanzar hacia la pacificación de Corea . Seúl y Pyongyang siguen técnicamente enporque ensolo firmaron unpara cesar los combates. Estados Unidos, como garante designado por la ONU para este conflicto, juega un papel esencial en la paz.El magnate neoyorquino se ha mostrado optimista antes de embarcar hacia Singapur. "Soy una persona que se dedica a hacer. Siempre me ha ido muy bien", mencionó en declaraciones a la prensa desde la localidad canadiense de Charevoix, subrayando que va "en". Además, el estadounidense afirmó que abordará "absolutamente todos los" con Kim, interrogado por los periodistas sobre si le planteará al líder norcoreano la existencia de los, a pesar de que la Casa Blanca se ha esmerado en recalcar estos días que losTrump ha confiado en que Kim y él congenien "desde el principio". No obstante, es consciente de que algo podría salir. "Creo que llegamos los dos con un. Creo que vamos muy preparados. Pero, quién sabe. Existe una clara posibilidad de que no funcione", ha indicado. "Si Kim no es serio, no prolongaré las conversaciones", ha avisado.