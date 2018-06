Salvini se lava las manos y asegura que el barco de 'Lifeline' está en aguas maltesas y pide a Malta que lo reciba

La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti.

Nave Ong #Lifeline agisce fuori da regole in acque Libia. Ha a bordo 224 naufraghi senza mezzi per garantire incolumità a migranti ed equipaggio. Vite umane vanno salvate, ma in legalità e sicurezza. Olanda nega nazionalità imbarcazione: ho dunque avviato indagine di bandiera.