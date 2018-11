Macron condena el nacionalismo como la antítesis del patriotismo en el centenario del Armisticio

Publicada el 11/11/2018 a las 12:49 Actualizada el 11/11/2018 a las 13:56

Sánchez: "Aprendamos de los errores del pasado"

Hoy hace 100 años terminaba la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que trastocó los cimientos del mundo. Hoy, más Europa que nunca. Compartimos una historia, unos valores y un proyecto común. Aprendamos de los errores del pasado para construir un futuro en #paz. #Armistice100 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de noviembre de 2018

El Rey, en París para participar en los actos con motivo del Centenario del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en el frente occidental #ArmisticeDay100 https://t.co/BjD4CDZI2T pic.twitter.com/L99NP8ehiK — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 11 de noviembre de 2018

"No hay que dar la paz por sentada"

Ce #11Novembre2018, nous marchons unis pour commémorer nos morts. La paix n’est jamais une évidence, il faut y travailler jour après jour. Cette ardente obligation est la raison d’être de l’Union européenne. #Armistice100 pic.twitter.com/CvcFceOFaD — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11 de noviembre de 2018

We commit to defending with all means available our common EU values, first and foremost, liberty and peace. This is what patriotism is. #ArmisticeDay100#11novembre pic.twitter.com/BjKkEGPBRj — Antonio Tajani (@EP_President) 11 de noviembre de 2018

We could and should never take peace in Europe for granted. Today, 100 years since the end of WW1, the European Union stands for peace and unity. #Armistice pic.twitter.com/VFGmZJErWJ — Donald Tusk (@eucopresident) 11 de noviembre de 2018

As we mark the 100th anniversary of the end of the First World War, may we draw from its lessons and strengthen international cooperation to face the tests and threats of today and tomorrow. pic.twitter.com/ldrnHSNGuW — António Guterres (@antonioguterres) 11 de noviembre de 2018

París, blindada

President @realDonaldTrump a no-show because of raindrops? Those veterans the president didn’t bother to honor fought in the rain, in the mud, in the snow - & many died in trenches for the cause of freedom. Rain didn’t stop them & it shouldn’t have stopped an American president. — John Kerry (@JohnKerry) 11 de noviembre de 2018

Australia y Nueva Zelanda también celebran los 100 años del Armisticio

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , ha recordado a los caídos en la Primera Guerra Mundial en un emotivo discurso para conmemorar el, pronunciado ante el Arco del Triunfo, donde ha recordado a los caídos en combate, el dolor y la recuperación de un conflicto que transformó la historia, y ha destacado que, según recoge Europa Press.Macron ha sido el encargado de dar inicio a la ceremonia oficial del centenario. Ante las miradas de unosentre los que destacaba la presencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el presidente de la República Francesa ha pasado revista a las tropas en medio de la Place de l'Etoile, acompañado del primer ministro Édouard Philippe y la ministra de Defensa Florence Parly. El presidente galo ha avanzado ante el despliegue de la Guardia Republicana, las cuatro escuelas de oficiales y las cuatro escuelas de oficiales no comisionados, antes de recordar a los tres militares franceses muertos este año y escuchar en solemnidad el himno francés, la Marsellesa.Durante su discurso, Macron ha recordado el momento exacto de la entrada en vigor del Armisticio: "", comenzó Macron que aseguró que se marcaba así "el final de cuatro largos y terribles años en los que, solo en suelo francés, fueron disparados mil millones de proyectiles.Uno de los momentos más destacados del discurso ha llegado cuando Macron ha dedicado parte de su mensaje a, que describió como "la antítesis y una traición del patriotismo". "La lección no puede ser rencor y resentimiento hacia otras naciones, ni olvido del pasado", ha proclamado.Macron ha expresado su temor a que "". "La historia amenaza con retomar un trágico rumbo en este día de aniversario, donde renovamos nuestra fidelidad eterna a nuestros caídos", ha explicado. "Debemos reafirmar a la gente nuestra inmensa responsabilidad, transmitir a nuestros hijos el mundo que las generaciones anteriores han soñado. Nuestro mundo está en los albores de una nueva era, en el amanecer de una civilización que debe guiar las facultades de la Humanidad a lo más alto", ha añadido.Macron ha abandonado el escenario para proseguir una ceremonia con untras una canción interpretada por la artista beninesa Angélique Kidjo y el violonchelista franco-estadounidense de origen chino Yo Yo Ma con la suite nº 5 de Johann Sebastian Bach, seguida de una interpretación del Bolero, de Ravel, tras la comparecencia del mandatario.El presidente del Gobierno,, también ha acudido este domingo en París a la conmemoración del centenario del Armisticio de 1918. "Aprendamos de los errores del pasado para construir un futuro paz", ha publicado Sánchez en su cuenta Twitter, donde ha destacado que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que "trastocó los cimientos del mundo".Junto a Sánchez, han acudido al acto. "Hoy, más Europa que nunca. Compartimos una historia, unos valores y un proyecto común", ha señalado el presidente del Gobierno.En la misma línea que Macron, el presidente de la Comisión Europea,, ha pedido este domingo un trabajo constante para garantizar la paz en el continente, en su mensaje con motivo del centenario del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. "Este 11 de noviembre, caminamos unidos para conmemorar a nuestros caídos. La paz nunca viene garantizada, hay que trabajar en ella día tras día. Esta ardiente obligación es la razón de ser de la Unión Europea", ha escrito en su cuenta de Twitter.El presidente del Parlamento europeo,, también ha advertido de la emergencia de los nacionalismos como instrumentos de división y enfrentamiento en un mensaje a través de Twitter. "El nacionalismo nos divide y alimenta el conflicto. La Unión Europea junta a las naciones y fomenta la paz, la libertad y la prosperidad", ha hecho saber a través de su cuenta en esta red social. "Nunca tenemos que olvidar a los millones que fallecieron en la Primera Guerra Mundial, y jamás tenemos que dar por sentadas ni la paz ni la democracia", ha añadido Tajani, junto al eslogan 'Nunca más'."No hay que dar la paz por sentada", es el mensaje elegido por laen este centenario, caracterizado por un tema común: la lucha contra el auge del nacionalismo en Europa y Estados Unidos, y contra el separatismo. Idea que ha repetido el presidente del Consejo Europeo,, en su cuenta de Twitter.El secretario general de la ONU,, ha pedido que la comunidad internacional refuerce su cooperación mutua a través de un mensaje publicado con motivo de la conmemoración del centenario del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.Previamente, uno a uno, los jefes de Estado y de Gobierno han llegado durante la mañana del domingo al Elíseo antes de partir al lugar de la ceremonia en el centro de París, que se ha cerrado al tráfico y al paso de los peatones desde las 7 de la mañana. La ceremonia, además, ha estado, que prestan especial atención no solo ante la posibilidad de un ataque terrorista, sino ante la protesta de elementos de izquierda, antisistema y opositores al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonista una vez más de los eventos.Lade "entre 200 a 400", según un comunicado policial recogido por Le Parisien, en la reunión que esta tarde los jefes de Estado mantendrán en el gran salón de La Villette donde se inaugurará la primera edición del Foro de París sobre la Paz. Antes de acudir al acto en el Arco del Triunfo, la Policía francesa ha detenido a una activista del colectivo Femen que intentaba aproximarse en topless a la comitiva del presidente estadounidense.No será la única protesta:también ha llamado a sus partidarios a tomar la iniciativa en la manifestación de este domingo para demostrar su oposición a la llegada del inquilino de la Casa Blanca, considerada "una ofensa para todas las víctimas su política, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo". En general, el grupo ha pedido una movilización contra "la celebración de una carnicería del pasado que conmemoran los carniceros de hoy, en memoria de los millones de muertos, heridos y desaparecidos".Su presencia este domingo se produce después de que Trump, al norte de París, levantado en honor a los militares estadounidenses que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. La Casa Blanca indicó que Trump había planeado ir allí en helicóptero y subrayó las "dificultades logísticas" de tal viaje, mientras, a la misma hora, el presidente francés y la canciller alemana evocaban la unidad europea y recordaban a los caídos en combate. El presidente de EEUU tiene previsto resarcirse con una visita al cementerio estadounidense en Suresnes, en las afueras del oeste de la capital.John Kerry, exsecretario de Estado norteamericano y candidato demócrata a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2004, criticó la decisión del mandatario. "¿El presidente Trump no se presenta debido a las gotas de lluvia? Esos veteranos que el presidente no se ha molestado a honrar lucharon bajo la lluvia, en el barro, en la nieve, y mucho murieron en trincheras por la causa de la libertad. La lluvia no los detuvo y no debería haber detenido a un presidente estadounidense", señaló Kerry a través de su cuenta en la red social Twitter.En la otra punta del mundo,ha sido el primer país en celebrar el centenario del fin de la guerra. Durante la ceremonia celebrada en Canberra, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha recordado el sacrificio de sus compatriotas, en especial durante la batalla de Fromelles, en el norte de Francia. Más de 400.000 personas sirvieron en el Ejército australiano, durante la Primera Guerra Mundial, incluidas más de 300.000 que se desplegaron en el extranjero. Fallecieron casi 62.000.En, las conmemoraciones comenzaron con dos minutos de silencio a las 11.00, hora local, en que entró en vigor el armisticio. A continuación, fueron lanzados al aire un centenar de disparos en el paseo marítimo de Wellington, mientras en todo el país sonaban las campanas de las iglesias.