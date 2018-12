May rechaza dimitir: "Haré frente a la moción con todo lo que tengo"

Publicada el 12/12/2018 a las 10:42 Actualizada el 12/12/2018 a las 11:07

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May , ha descartado presentar su dimisión tras el desafío lanzado por diputados de sus propio grupo político para apartarla del poder., ha dicho desde Downing Street, según ha informado Europa Press.Poco después de que se confirmase que las voces tories críticas ya contaban con losen sede parlamentaria, la premier ha alertado de los riesgos que conllevaría un cambio de este calibre en pleno proceso de salida de la Unión Europea.Así, ha dicho estar "lista para terminar el trabajo" y ha defendido que todo lo ha hecho por el "interés nacional", incluido el Acuerdo de Retirada que está ahora mismo sobre la mesa. "No hay tiempo para dividirnos", ha dicho May, quien ha advertido de que"Un cambio de liderazgo en el Partido Conservador", ha subrayado May en su alocución ante los medios, en la que ha advertido de que, independientemente de quién esté al frente, "los fundamentos de la negociación y la aritmética parlamentaria" seguirán siendo los mismos.