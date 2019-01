Publicada el 02/01/2019 a las 10:59 Actualizada el 02/01/2019 a las 11:35

Un hombredurante la madrugada de Año Nuevo al realizaren dos ciudades del estado alemán de(al oeste del país). El sospechoso, un alemán de 50 años que ahora se encuentra en, admitió en el momento de su detención que los ataques tenían una motivación política: aseguró que Alemania padece un problema por el elevado número de extranjeros que residen en el país y que él pretendía "solucionarlo".Según informa el semanario alemán Der Spiegel , el hombre. Los dos primeros tuvieron lugar en la ciudad de. Allí, en la céntrica Plaza de Berlín, el agresor arremetió contra una multitud que festejaba el Año Nuevo entre la que había sirios y afganos. Una vez perpetradas las acometidas, el sospechoso huyó hacia el sur hasta el núcleo urbano de, su municipio de residencia, donde llevó a cabo otras dos embestidas, una de ellas contra un grupo de gente que esperaba en una parada de autobús.La policía, que hasta ahora pensaba que había cinco heridos, ha elevado el número hasta ocho —entre los que se encuentra un niño—y ha informado del, una mujer de 46 años. La hipótesis apunta a quey no llevó a cabo una planificación meticulosa de sus acciones.Los agentes también han hecho público que el hombre—no se sabe si se estaba medicando—, vivía solo y estaba en paro. Al parecer estuvo recluido, al menos una vez, en una institución de salud mental. No consta de momento que formase parte de algún grupo deEn declaraciones a la emisora de radio WDR5 este martes, el ministro del Interior del Estado de Renania del Norte-Westfalia,, expuso que "el hombre", y confirmó que la Policía no lo tenía identificado como un activista de la extrema derecha. Así, Reul remarcó que no había constancia de "que este hombre tenga alguna conexión o que él mismo se mueva en cualquier círculo" de colectivos ultra y añadió que el autor de los atropellos los consumó "por preocupación personal [por la inmigración] y".