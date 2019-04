Miles de personas se manifiestan en Argelia contra el presidente interino Bensalá y reivindican la ruptura con el sistema

Publicada el 09/04/2019 a las 20:33 Actualizada el 09/04/2019 a las 21:39

#Argelia desea elecciones democráticas y transparentes. La renuncia de #Buteflika parecía abrir ese camino... pero la lucha entre el clan del expresidente y el poderoso ejército inquieta a los argelinos. Puede que no todo cambie como ellos desean. pic.twitter.com/fb95wk79YM — El Mundo en 24 Horas (@MundoEn24h) 7 de abril de 2019

Comienza la "fase práctica de la Contrarrevolución"

La vía constitucional

Bensalá apuesta por una "nueva etapa"

Miles de argelinoseste martes para protestar contra la designación del presidente del Senado, Abdelkader Bensalá , comotras la dimisión la semana pasada de Abdelaziz Buteflika y reiterar su demanda de unen el país africano, informa Europa Press.Buteflika cedió finalmente a la presión tras semanas de protestas en su contra y después de perder el apoyo del Ejército y de otros aliados, y presentó su dimisión el pasado 2 de abril. El veterano mandatario, de 82 años, apenas ha aparecido en público desde que sufrió un infarto cerebral en 2013.hasta que Argelia celebre elecciones presidenciales, según lo estipulado por la Constitución, que también señala que el mandatario interinoa los comicios. Sin embargo, esta situación no ha aplacado las protestas y miles de argelinos han seguido manifestándose para reclamar un cambio de régimen para rechazar que Bensalá sea quien tome las riendas del país ahora, aunque 'a priori' sea de forma interina.De hecho, la noticia de la elección del nuevo presidente interino ha sidopor cientos de estudiantes concentrados en el centro de Argel, según informa el diario Tout sur l'Algerie. El diario ha señalado queen la capital y han realizado un número indeterminado de arrestos , mientras que las manifestaciones se han sucedido en numerosas provincias del país para denunciar la decisión del Parlamento.En este sentido,, ha condenado la acción de las fuerzas de seguridad y ha hecho un llamamiento a mantener elde las protestas. "Si hay un intento de alterar el movimiento ciudadano no debemos responder a las intimidaciones y mantenernos pacíficos. Hoy, nuestra fuerza como pueblo, con el reconocimiento de todo el mundo, es la naturaleza pacífica de las manifestaciones", ha sostenido. "Debido a que todos los regímenes tienen medios superiores de represión de sus ciudadanos , debemos hacerles frente con pacifismo. No debemos enfrentarnos a la Policía. Seguiremosy continuaremos nuestro movimiento pacífico", ha remachado.Por su parte, el destacado abogadoha hablado de "inicio de la fase práctica de la contrarrevolución", en referencia a la denuncia de los manifestantes y opositores de uncon la sustitución de Buteflika sin modificar los círculos de poder de las últimas dos décadas. El Partido de los Trabajadores ha declarado además en un comunicado que "las máscaras han caído" y ha denunciado la represión de las protestas que se suceden en la capital y otras ciudades del país "para exigir la salida del sistema en su totalidad".El jefe del Ejército y viceministro de Defensa, Gaid Salá, había abogado antes de la salida del poder de Buteflika por aplicar el artículo 102 de la Carta Magna para declarar su inhabilitación por motivos de salud y dar el pistoletazo de salida al proceso de transición. Según la Constitución, una vez declarada la "vacancia permanente" en la Presidencia –algo que ocurrió la semana pasada–, quien se encarga del periodo de 90 días previos a las elecciones.Sin embargo,, que buscaban la dimisión de Buteflika y la salida del poder de su círculo,(El Poder). Por ello, la dimisión de Buteflika fue aplaudida pero fue considerada como unen el proceso de cambio, que ahora parece quedar bloqueado con el nombramiento de Bensalá. En este sentido, el propio Buchachi dijo la semana pasada que la dimisión de Buteflika "era el principio del cambio". "Los argelinossemanas para decir que no queremos a este presidente y que no queremos este sistema", manifestó, en una entrevista a la televisión británica BBC. Así, criticó que esta cúpula "vaya a seguir a cargo de la transición" y agregó que "los argelinos no confían en ellos" y que las manifestaciones van a continuar en el país, tal y como ha sucedido este martes.Por su parte,, vicepresidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), ha señalado que Salá "ha dado finalmente la espalda al pueblo", antes de recalcar que "para cambiar el sistema". "Las elecciones presidenciales que serán organizadas en 90 días por un sistema odiado por el pueblo, no serán más quepara su supervivencia y continuidad. Sigamos pacíficos y sigamos nuestra marcha", ha argüido.Por su parte, Bensalá ha destacado en sus primeras declaraciones tras su designación que "todo el mundo debe trabajar para garantizar laspara entrar en el próximo periodo con todas las condiciones que permitanen la vida de la nación". Así, ha destacado que esta "nueva etapa" será una en la que "el pueblo argelino seráa través de la elección democrática y libre de sus líderes", según ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS."En este contexto particular, el deber constitucional me impone asumiry, con la ayuda del Todopoderoso, debemos iniciar el camino para concretar todos los ambiciosos objetivos del pueblo argelino", ha argumentado. De esta forma, Bensalá ha insistido en la necesidad de "" y acelerar el proceso para que la población "se pronuncie y decida soberanamente su elección de presidente electo para dirigir el país". Salá ha realizado además declaraciones durante una visita de campo en la que no se ha pronunciado sobre la designación de Bensalá ni las manifestaciones. Sin embargo, ha recalcado que el Ejército seguirá trabajando para "garantizar la tranquilidad total" del pueblo argelino.