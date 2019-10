Lenín Moreno no dimitirá "bajo ninguna circunstancia" a pesar del recrudecimiento de las protestas indígenas, que ya dejan 700 detenidos

Publicada el 09/10/2019 a las 09:55 Actualizada el 09/10/2019 a las 10:35

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha recalcado quea pesar de las fuertes protestas registradas en el país y ha asegurado que el Gobierno esperaba "parte de lo que ha visto" en las calles, pero no "actos delictivos contra el Estado de Derecho y la democracia", según informa Europa Press.En una entrevista a la cadena Teleamazonas , el dirigente ecuatoriano ha estimado que ya hay"relacionados con actos delictivos" en todo el país. Moreno, que ha visitado la noche de este martes el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil, donde hay desplegado un amplio dispositivo de seguridad, ha insistido en que "los principios no se claudican"."Lo que ha pasado durante estos años es que lase han beneficiado del subsidio de los combustibles", ha alertado en relación con el "paquetazo", una serie de medidas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Estas decisiones siempre fueron pensadas en. Hemos realizado un gran plan para el agro, que contempla un fideicomiso, bonos, herbicidas, maquinaria, centros médicos y escuelas rurales mejoradas", ha explicado.Sobre su posible dimisión ante los disturbios registrados desde que anunció las medidas el pasado 1 de octubre, Moreno ha afirmado que. "Me iré si los ecuatorianos lo deciden, pero no por los que quieren volver. Estoy tomando las medidas más adecuadas y decisiones correctas", ha manifestado.En este sentido, ha aprovechado la ocasión para criticar a los correístas, y ha insistido en que su traslado a Guayaquil tiene como principal motivo poder ejercer sus funciones con. "No voy a dejar de ir a Quito", ha dicho sobre la capital, donde se encuentra la Asamblea Nacional en la que han irrumpido los manifestantes indígenas."Recorrí las calles de Guayaquil y verdaderamente hay bastante tranquilidad. Las acciones adoptadas han logrado, los mismos ciudadanos de Durán han puesto en orden su cantón", ha sostenido.Sobre una posible solución a la crisis, el mandatario ha destacado que agradece "la participación de todos aquellos que practican la mediación" y ha expresado que "sin duda alguna, esa todas las organizaciones".Para concluir, Moreno ha lanzado un mensaje de "paz, de mano extendida para que la recojan los hermanos indígenas" y ha apuntado que las autoridades no conversarán con los ", con los que se robaron la plata". "Con ellos no", añade.Manifestantes indígenas han logrado superar eladentrándose en el complejo de la Asamblea Nacional de Ecuador, en Quito, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno por la reforma económica.Según informa la prensa local, los uniformados han lanzadocontra los manifestantes, que aún así han conseguido acceder al patio y a la terraza del Parlamento. Tal y como ha informado la cadena de televisión Ecuavisa, los gases habrían afectado al hospital Eugenio Espejo.Los indígenas, que ya habían anunciado suhacia el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, continúan tratando de irrumpir en la zona a pesar de la alta presencia policial y del lanzamiento de gases lacrimógenos. El palacio se encuentra vacío dado que el Ejecutivo ha huido a Guayaquil.Por otra parte, la Policía ha entrado en el parque de El Arbolito yque allí se encontraban desde la pasada noche. Otros se han desplazado hasta el parque de El Ejido. Según el diario local El Comercio , otro grupo de indígenas se encontraba en ese preciso momento en el interior de la Casa de la Cultura.Miles de indígenas han llegado en los últimos días a Quito para participar en laconvocada para el miércoles en la capital ecuatoriana. De momento, ya hay unas 5.000 personas que los organizadores esperan que lleguen aQuito se ha convertido un día más en. El tráfico permanece cortado en numerosos sectores y el transporte público se ha suspendido. Además, ya se han producido enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes. Este mismo martes, los agentes han detenido a varias personas en el sector de San Blas tras una serie de enfrenamientos.Los altercados van más allá de la capital. Así, se han producido en incidentes en, entre los que destaca la toma de la Gobernación de Chimborazo por parte de manifestantes indígenas.La noche del lunes ya hubo. Entonces, las autoridades ecuatorianas denunciaron acciones contra la Asamblea Nacional y la Contraloría y el presidente ordenó trasladar el Gobierno desde Quito a Guayaquil, donde permanece con la ciudad blindada.La reforma económica que Moreno dio a conocer el pasado 1 de octubre, fruto de un acuerdo con el FMI, ha desatado las peores protestas de los últimos años en Ecuador.ha muerto,han resultado heridas yhan sido detenidas. El presidente ha declarado el estado de excepción.El Sistema de Naciones Unidas en Ecuador trasladó el lunes a Moreno "su disposición a acompañar en la búsqueda de acuerdos que favorezcan a la sociedad en su conjunto", una oferta de mediación que el Gobierno ha aceptado este martes para favorecer "el retorno a ladentro del país".