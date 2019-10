Publicada el 19/10/2019 a las 16:41 Actualizada el 19/10/2019 a las 17:00

comenzaron a se han concretado frente al Parlamento británico para pedir uncoincidiendo con la votación del acuerdo de salida pactado esta semana entre el Gobierno británico y Bruselas , informa Europa Press.Los manifestantes han comenzado su marcha por el Park Lane londinense con, un proceso respaldado hace ya más de tres años en referéndum por el 52% de los votantes. Los partidarios de la permanenciasobre la futura situación del país y que, más de 36 meses después, la población puede haber experimentado un cambio de parecer."Estoy indignada de que no se nos escuche. Casi todas las. Sentimos que no tenemos voz", ha explicado Hannah Barton, de 56 años, una sidrera del centro del país. "Está a punto de ocurrir un desastre nacional", ha avisado.Muchos manifestantes portaban pancartas que comparaban el Brexit con la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump . También había modelos de papel maché que se burlaban de políticos como el primer ministro. "No me gusta el tipo de lugar en el que se está convirtiendo el país. Nos hemos convertido en un país más enrabietado", ha lamentado Phil Canney, un ingeniero mecánico de 33 años. "Si lo que Johnson está presentando hoy ante el Parlamento hubiera sido su argumento en el referéndum, habrían sido arrasados.", ha añadido.El primer ministro no contempla un segundo referéndum mientras que la oposición laborista estudia, como última medida, un, que podría servir como una especie de segundo plebiscito.