Aumentan a once los muertos durante las protestas contra la subida del precio del metro en Chile

Al menosy otras diez están en "riesgo vital", a causa de las violentas protestas desatadas en Chile por la subida del precio del Metro de Santiago, según el último balance de víctimas, que se ha conocido este lunes."La cifra de fallecidos oficial que tenemos que lamentar en. Tuvimos tres fallecidos anteayer y lamentar ocho fallecidos ayer", ha dicho la intendenta de la Región Metropolitana de Santiago, Karla Rubilar, en rueda de prensa a la que ha accedido Europa Press.La emisora local BioBioChile ha precisado quela tarde del domingo en un incendio registrado tras el saqueo a un local de la cadena Construmart en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana de Santiago.Los cuerpos fueron hallados por los bomberos que se personaron en el lugar para sofocar las llamas. Por el momento, pero se cree que no son trabajadores del establecimiento puesto que estaba cerrado por las protestas de los últimos días.Además, una tercera persona ha muerto en las últimas horas por", de acuerdo con el ministro de Interior, Andrés Chadwick, lo que eleva a once el número de muertos respecto a los ocho anunciados anteriormente.Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha indicado que "hay. Además, ha informado sobre otros nueve heridos que han sido hospitalizados pero sin que su vida corra peligro.Entre ellos hay unaefectuados por las Fuerzas Armadas, ha admitido Mañalich. "Este paciente, no teniendo una capacidad súper especializada como él necesitaba, con algún compromiso neurológico, fue trasladado (...) en helicóptero a la Clínica Alemana", ha comentado.Chadwick, ha añadido que "hay" y ha defendido su actuación, haciendo hincapié en que Chile vive "una situación extraordinariamente especial en la que se debe buscar el orden público".No obstante, ha aseverado que "todos los incidentes en los que una persona haya sido herida por acción de las Fuerzas Armadas y del orden serán puestas. "Lamentamos todos los fallecimientos", ha sostenido.El ministro de Interior también ha informado sobre los disturbios registrados durante la noche del domingo al lunes, precisando que hubo un, siendo los más graves 110 saqueos a supermercados y 14 incendios en estos locales.Además, el ministro de Salud ha denunciado "agresiones" a centros de salud. En el incidente más grave en lo que a su ámbito se refiere, el Hospital de Chillán "fue apedreado por una turba", ha contado. Sin embargo, el jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, ha apuntado que, pese a lo cual ha subrayado que las fuerzas de seguridad se mantendrán "alerta" para "solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar algunos desadaptados". El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha afirmado igualmente que el transporte público funciona con normalidad, a excepción de la Línea 1 del Metro de Santiago, donde algunas estaciones siguen cerradas.El presidente chileno, Sebastián Piñera, avisó el domingo en un mensaje dirigido a la nación quecontra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite".Iturriaga le ha contestado este lunes, rebajando el tono: "Yo soy un hombre feliz y, la verdad,". El ministro de Interior se ha sumado al cruce de declaraciones apostillando que "la guerra, lamentablemente, la hacen los grupos vandálicos a través de la violencia".Así las cosas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha anunciado este lunes queregistradas durante las protestas y los disturbios. Según el director del organismo, Sergio Micco, 283 personas han sido detenidas –151 hombres, 61 mujeres y 71 menores de edad– y nueve personas han sido desnudadas en procedimientos policiales.De acuerdo con los testimonios recogidos por los equipos del INDH desplegados en el país, los detenidos, vejaciones sexuales, golpes en rostros y muslos y torturas, entre otras vulneraciones.Entre los casos más graves, según Micco, figuraa cinco metros de distancia y que está grave. Además, hay un niño que tiene balas en hígado, riñón y en sus piernas, una niña herida con un balín en la pierna, un hombre que recibió un bote lacrimógeno en su rostro y seis personas con lesiones oculares.El Partido Comunista (PC) ha avanzado asimismo que, ante las graves denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas, solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pedirán a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,"A través de los medios de comunicación y de las redes sociales han circulado una gran cantidad de vídeos donde los militares han disparado a las casas o se han llevado detenidos a desplomados en las calles,", ha denunciado el PC en un comunicado.Bachelet ha hecho un llamamiento al diálogo y a evitar la "polarización", al tiempo que ha reclamado unay heridos durante las protestas. "Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días", dicho la ex presidenta chilena.Las protestas estallaron la semana pasada por lade metro de 800 a 830 pesos (0,98 y 1,02 euros). Las manifestaciones se han radicalizado durante el fin de semana con daños en el transporte público y saqueos.En este contexto, Piñerae impuso el toque de queda en Santiago y otras ciudades. De momento, ha dado marcha atrás en la polémica medida congelando el precio del billete de metro. "Esto es reflejo de un–no es de este Gobierno–, que no hemos sido capaces de leer y que tenemos que escuchar y dar soluciones", ha considerado la intendenta de la Región Metropolitana de Santiago.