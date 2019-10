Una jueza de EEUU determina que la investigación sobre el 'impeachment' contra Trump es legal

Publicada el 26/10/2019 a las 14:45 Actualizada el 26/10/2019 a las 16:27

La juez de distrito de Estados Unidos Beryl Howell ha determinado este viernes que lay ha ordenado a su Administración que entregue una copia no redactada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, informa Europa Press.El fallo de la jueza supone unay es un duro golpe para el mandatario estadounidense, que ha afirmado en reiteradas ocasiones que la investigación de juicio político que está llevando a cabo la Cámara de Representantes del país, controlada por los demócratas, no es válida ya que no ha habido un voto formal para autorizar la pesquisa.Howell ha dictaminado que el Congreso estadounidense está llevando a cabo una investigación legal de juicio político y. "Bloquear el acceso a las pruebas recopiladas por un gran jurado para una investigación de juicio político (...) socava la capacidad de la Cámara de Representantes para llevar a cabo su responsabilidad constitucional con la debida diligencia", ha manifestado Howell.El Departamento de Justicia argumentó que la información redactada en el informe de Mueller no podía divulgarse porque contenía material de los procedimientos del gran jurado que debía mantenerse en secreto. Sin embargo, la jueza ha dictaminado que. "El Departamento de Justicia está equivocado", ha indicado Howell, añadiendo que la necesidad de revelar los documentos "es mayor que la necesidad de mantenerlos en secreto".Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócratay lo ha calificado como un golpe al intento de Trump de "imponerse sobre la ley". "El fallo de hoy (...) es otro golpe al intento del presidente Trump de imponerse sobre la ley", ha indicado Pelosi en un comunicado. "Este fallo afirma la autoridad del Congreso para exponer la verdad a los estadounidenses", ha aseverado. Asimismo, Pelosi ha recalcado que "la Cámara de Representantes seguirá honrando solemnemente su responsabilidad de seguir los hechos y descubrir la verdad". "", ha subrayado.El Congreso investiga un posible a buso de poder por parte de Trump por su conversación telefónica del pasado 25 de julio con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , en la que pide al dirigente que haga lo posible para que la Fiscalía, Hunter.El hijo de Biden, por su parte, ha defendido el trabajo que realizó como consejero de la empresa gasística ucraniana Burisma, aunque ha lamentado que no fuera capaz de prever que sus cargos en empresas extranjeras podrían tener una repercusión negativa en la carrera política de su progenitor. Abogado de profesión, Hunter Biden ha dicho queEl presidente de Estados Unidos ha acusado en varias ocasiones a Hunter Biden de estar implicado en temas de corrupción por su etapa de consejero en la empresa gasística ucraniana y ha extendido su acusación a Joe Biden, de quien dice que se encargó de impedir investigaciones judiciales sobre la gestión empresarial de su hijo en Ucrania.