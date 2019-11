Publicada el 29/11/2019 a las 09:07 Actualizada el 29/11/2019 a las 09:50

Los talibán han anunciado este viernes que están, un día después de la sorpresiva visita del presidente norteamericano, Donald Trump, a las bases militares que Washington tiene el país. "Los talibán quieren llegar a un acuerdo y nos estamos reuniendo con ellos", informó Trump a los periodistas después de llegar a Afganistán el jueves según recoge Europa Press. La visita se produjo durante el Día de Acción de Gracias y fuedesde que fue elegido.Por su parte, el grupo terrorista ha comunicado a la agencia Reuters que han estado manteniendo conversaciones en Doha, la capital de Qatar, con altos cargos de Estados Unidos durante el pasado fin de semana. Esta noticia se produce una semana después del, aumentado así las esperanzas de un largo y difícil acuerdo de paz para poner fin a una guerra que se está prolongando durante 18 años.Uno de los portavoces de los talibán, Zabihullah Mujahid, ha dicho que el grupo insurgente estaba "listo para reiniciardesde el punto donde se habían detenido", en referencia a la cancelación de Trump en septiembre cuando el grupo terrorista se atribuyó la responsabilidad deque acabó con la vida de 12 personas, incluida la de un soldado de Estados Unidos.Actualmente hay alrededor de, así como de otros países inscritos en la OTAN, en Afganistán, 18 años después de la invasión militar liderada por Washington como respuesta a los ataques deen Nueva York. Desde entonces, unos 2.400 militares y funcionarios del Gobierno estadounidense han perdido la vida durante la guerra en aquel país.Donald Trump aterrizó este jueves por sorpresa en la base aérea de Bagram, donde se reunió con su homólogo afgano, Ashraf Ghani, parapor iniciar las conversaciones de paz. "Los talibán quieren lograr un acuerdo,. Si lo hacen, lo hacen, y si no, no. Está bien", sostuvo, según sus declaraciones, publicadas por la Casa Blanca."Como saben, desde hace un tiempo queremos lograr un acuerdo. También querían los talibán, pero dimos marcha atrás.", manifestó.Trump recalcó que"hasta que haya un acuerdo o se logre una victoria total", ha añadido. "Los talibán quieren lograr un acuerdo y nos estamos reuniendo con ellos y diciéndoles que. No querían un alto el fuego y ahora sí lo quieren. Creo que posiblemente funcione así", ha explicado.El Air Force One despegó de la Base Conjunta Andrews a las 22.08 (hora local) del miércoles y llegó cerca de 24 horas después a la base aérea afgana,. El avión abandonó Bagram poco después de la media noche para iniciar la ruta de vuelta.Los talibán llevan meses dialogando con diplomáticos estadounidenses para acordar lade Afganistán a cambio de garantías de que el país no será usado como base para ataques terroristas.Tras la suspensión de las conversaciones, los talibán han reforzado su campaña de atentados y ofensivas en todo el territorio afgano y han reiterado queestadounidenses del país centroasiático.Además, hasta ahora se han negado a negociar directamente con el Gobierno de Ghani, al que consideran un. Kabul ha exigido unde cara a la firma de un eventual acuerdo de paz.Sin embargo, la Presidencia afgana aseguró a principios de noviembre que China ha aceptado acoger un encuentro "en un futuro próximo" entre el Gobierno y una delegación de los talibán para abordar un posible acuerdo de paz. Los talibán ya confirmaron el 23 de octubre que Pekín estaba trabajando paray apuntaron incluso que el grupo insurgente había recibido una invitación para acudir al encuentro.