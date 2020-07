Twitter informa del acceso a los mensajes privados de 36 de la cuentas afectadas por el hackeo a la plataforma

Twitter ha informado de que en el hackeo a su plataforma del pasado 15 de julio los ciberatacantes accedieron a los mensajes privados de 36 de las 130 cuentas afectadas, entre las que se incluye la de un político holandés, según informa Europa Press.

La investigación interna ha desvelado este jueves que en el caso de 36 de las 130 cuentas hackeadas, los ciberdelincuentes llegaron a acceder a la bandeja de entrada de los mensajes privados, como informa la página de soporte en la red social. Aunque no especifica el nombre, la compañía incluye en esas 36 cuentas la de un político neerlandés, y matiza que "no hay indicios de que hayan accedido a los mensajes privados de ningún otro anterior o actual político".

We believe that for up to 36 of the 130 targeted accounts, the attackers accessed the DM inbox, including 1 elected official in the Netherlands. To date, we have no indication that any other former or current elected official had their DMs accessed.