"¡Voy bien, creo!": Trump empieza su tratamiento con remdesivir frente al coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saber que el tratamiento por coronavirus al que se está sometiendo en el hospital Walter Reed parece estar surtiendo efecto y ha agradecido al pueblo estadounidense su preocupación por su estado de salud, en su primer mensaje tras su ingreso a última hora de este viernes. "¡Voy bien, creo! ¡Gracias a todos! ¡Amor!", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, según recoge Europa Press, poco después de empezar su tratamiento con el antiviral remdesivir frente al coronavirus, aunque no necesita suministro adicional de oxígeno, según ha anunciado en un comunicado el médico del mandatario, Sean P. Conley.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!