Casi una quincena de países europeos cierra sus fronteras a Reino Unido por la nueva cepa de covid-19

Un total de 14 países europeos han anunciado la imposición inmediata de restricciones a los vuelos y transportes procedentes de Reino Unido en respuesta a la aparición de una nueva cepa de coronavirus que sería un 70% más contagiosa que la original, ha informado Europa Press.

Así, Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania, Francia, Irlanda, Austria, Suiza, Portugal, República Checa, Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, han anunciado medidas excepcionales para impedir la entrada de la nueva variante.

El primer país en anunciar el cierre de fronteras ha sido Países Bajos, al que han seguido con la cancelación de vuelos Bélgica, Austria, Francia, Italia y Suecia. Alemania también ha restringido los vuelos y solo permitirá los transportes de carga.

"Reino Unido ha dado la alarma sobre una nueva forma de covid que sería el resultado de una mutación del virus. Como gobierno tenemos el deber de proteger a los italianos", ha explicado el viceprimer ministro Luigi di Maio en un mensaje publicado en Facebook.

En el caso de Irlanda, el Gobierno ha suspendido durante 48 horas tanto los vuelos como las comunicaciones marítimas a partir de la medianoche del domingo al lunes tras un encuentro de los tres partidos que participan en la coalición de gobierno.

Fuera de Europa, Canadá también ha anunciado que prohibiría los vuelos desde Reino Unido durante 72 horas a partir de este lunes.

Así lo ha hecho saber su primer ministro, Justin Trudeau, quien ha informado también de que aquellas personas que ingresen en el país este lunes debido a que sus vuelos ya estaban programados deberán someterse a otra serie de medidas "secundarias".

This afternoon, I convened a meeting with the Incident Response Group. We focused on the new variant of COVID-19 identified in the UK, and we have decided to implement new border restrictions in order to keep you - and people right across the country - safe.