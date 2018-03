Cinco años de periodismo y transparencia: las cuentas de infoLibre

info Libre

Se cumplen este miércoles, 7 de marzo, cinco años de la aparición del diario digitaly de su revista mensual en papel. Fieles a nuestro compromiso de transparencia,, porque consideramos que este ejercicio es clave en el pacto de confianza entre periodistas y lectores sobre el que descansa el proyecto que compartimos. Durante el último año,y en seguidores en las redes sociales (donde no utilizamos esa práctica tan extendida de comprar apoyos)., siempre que consigamos convencer a más ciudadanas y ciudadanos de que es imprescindible su apoyo para sostener un medio que no responde a intereses partidistas ni económico-financieros. Desde esta misma semana, ampliamos los puntos de vista en la sección de Opinión con lacomo la escritoray la periodista, y pronto anunciaremos la convocatoria del acto que cada año reúne a lectores, periodistas y amig@s depara reflexionar y avanzar juntos.

Frente a la práctica totalidad de los numerosos medios digitales nacidos en estos cinco años, enhemos defendido que un periodismo riguroso, fiable y contrastado tiene un coste imposible de cubrir a través de la publicidad convencional:para que esta no dependa de intereses ajenos a los de la ciudadanía. En esa misma conclusión coinciden los responsables de los medios más acreditados del mundo ( aquí lo explica el presidente de The New York Times ), y también las experiencias novedosas y participativas de mayor éxito en Europa (el francés Mediapart , socio de, o el holandés De Correspondent ). En España, sin embargo, gran parte de las cabeceras (tanto digitales como en papel) prefieren ligar su rentabilidad (o simple supervivencia) a los. Para garantizar de verdad la independencia (que no equidistancia o neutralidad) en nos comprometimos a no recurrir a ese tipo de acuerdos sino a buscar el apoyo de lectores dispuestos a pagar un precio mínimo por suscribirse , que entienden la necesidad de pagar para garantizar información de calidad. Los socios y socias dey los compradores de la revista mensualson nuestra principal fuente de ingresos.* El número de socios al terminar febrero de 2018 asciende a. Son 734 suscriptores más que en el mismo mes de 2017, lo que suponeNuestra evolución en 2017 nos hizo llegar en octubre a superar ligeramente los. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Hemos recibido mensajes, directos o públicos, con dos tipos de crítica. En primer lugar, sobre el llamado conflicto catalán. Ha habido socias y socios que han juzgado acomo un, al tiempo que otros lectores han argumentado que este diario se ha mostrado. En segundo lugar, ha habido socias y socios que han expresado su irritación pordel mismo modo que otros lectores han abandonadopor considerar que tanto en información como en opinión somosMás allá de los errores que cometemos y que procuramos corregir, lo cierto es que este es el precio que supone el intento de mantener un medio independiente, que distingue claramente la información de la opinión, en el que cada columnista escribe con absoluta libertad y cuya pluralidad supone. Del mismo modo que huimos de la dependencia de intereses económicos o financieros,, y vamos a seguir fieles a ese principio:. Si sobre Cataluña se ha impuesto la confrontación polarizada y sin matices, en la izquierda política estatal parece asentarse una. Confiamos en que en ambos escenarios termine afianzándose la necesidad de puentes fiables que ayuden a comprender al otro y a solucionar conflictos en lugar de contribuir a incendiarlos.Pero seamos claros y realistas:sólo conseguirá sostenerse como medio independiente si logramos sumar al máximo número posible de nuevos socios y socias.y dedicar más esfuerzo al periodismo de investigación y a las informaciones que de verdad marcan la diferencia. Necesitamos ser más para seguir contando las historias que los poderosos intentan tapar.* De ese total desocios,, 1.947 una mensual y 254 se habían acogido en febrero a nuestra oferta de hacerse socio durante 15 días por 1 euro. Es decir,agradecemos muy especialmente, por la confianza y estabilidad que ese compromiso aporta al proyecto. Se trata del porcentaje más alto en los cinco años de(en 2014 se situaba en el 57%).* Hay 4.066 socios que reciben la revista mensualen su casa, ya que han optado por esta modalidad de suscripción (anual o mensual). Es también la cifra más alta en los cinco años de historia de la revista.* Y a esos datos hay que sumar la venta en quiosco de, cuya media ha sido de 2.225 ejemplares. Es decir, la difusión total de nuestro mensual en papel ha alcanzado en 2017 losComo puede comprobarse, el fuerte descenso real y generalizado de las ventas en el quiosco de cabeceras en papel apenas afecta a, que además atrae a quienes se acercan a nuestro digital y optan por complementar las informaciones propias que reciben cada día con lecturas más reposadas.

La transparencia comprometida exige también que cada año expliquemos en detalle el origen de nuestros ingresos. Se puede presumir de independencia, y así lo hacen todos los medios de España y del mundo, pero el compromiso será más creíble cuanto menos condicionados estén sus ingresos por la aportación de poderes políticos o económicos.* En 2017, los ingresos netos de nuestras dos cabeceras,, ascendieron en total alo cual supone un crecimientorespecto al año anterior.* La distribución de los ingresos netos fue la siguiente: 536.996 euros por suscripciones, 543.257 euros por publicidad y 64.804 euros de la venta en quiosco de. En otras palabras, la publicidad sólo supone el 47,4% de los ingresos de, mientras que el 52,6% procede de los suscriptores y compradores de nuestra revista. Como hemos repetido en otras ocasiones, aspiramos a que en 2020 los ingresos por suscripciones supongan más del 65% del total.* Los socios de pueden navegar sin ver mensajes comerciales , porque sostenemos que quien da un valor a la información y paga por acceder a ellasi quiere ver o no la publicidad o en qué momento hacerlo.* Los ingresos brutos por suscripciones. De esta cantidad hay que descontar el 21% de IVA en el caso de los abonos ay el 4% del precio correspondiente a. Los ingresos netos por suscripciones quedaron así, después de impuestos, en los mencionados* Llevamos cinco años denunciando una discriminación que sufren los lectores y medios digitales y seguiremos haciéndolo hasta acabar con ella. ¿Tiene algún sentido que las suscripciones a un diario de papelmientras que Hacienda se queda con el 21% de lo que paga cada socio de un medio digital ? El Gobierno se comprometió en diciembre de 2016 a poner fin a esta discriminación, una vez que. El Ejecutivo de Rajoy sigue sin poner fecha a la ejecución de la misma, lo cual sigue perjudicando a medios como, y sobre todo demuestra la resistencia de algunos sectores políticos a entender que el periodismo es periodismo (o no) sea cual sea su modo de transmisión.A medida que va comprobándose la imposibilidad de que una redacción periodística se sostenga mediante la publicidad convencional y transparente en lugar de ingresos opacos, los medios y las empresas buscan. La vía que crece a pasos agigantados es la de los “contenidos patrocinados” , también denominada branded contents. Se trata de piezas tratadas visual y tipográficamente como información aunque no aceptamos “contenidos patrocinados” , porque consideramos que son. Del mismo modo que rechazamos las noticias falsas, también creemos que hay que descartar las publicidades disfrazadas como noticias.

Desde la puesta en marcha de este proyecto, hemos sido conscientes de quepuede consolidarse el pacto de confianza entre periodistas y ciudadanos en el que se basa. La transparencia no sólo implica dar cuenta de la procedencia de los ingresos , sino informar a los inversores, socios y lectores del destino que se da a sus aportaciones. Hasta el último euro.* Los gastos ascendieron en 2017 en total a, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al año anterior.* Del total de gastos en 2017, el 72,5%(851.099 euros). Esta partida incluye las nóminas de los trabajadores en plantilla y el pago a colaboradores. La relación entre ely elde los contratos en redacción a jornada completa fue de 3 a 1.* El resto de los gastos se distribuyó de la siguiente forma:, 118.459 para gastos generales, 40.862 euros en agencias, 27.738 euros en gastos financieros y 3.629 euros en amortizaciones.* Nuestro equipo está formado por(19 en redacción y 3 en administración). De ellas, 18 están en plantilla y 4 tienen un contrato de colaboración. De los trabajadores en plantilla,y 3 un contrato de redactor en prácticas. Los redactores en prácticas cobran el primer año el 70% del sueldo mínimo de un periodista de plantilla (es decir, 14.231 euros) y el segundo año perciben el 85% (17.281 euros).* En la redacción detrabajan además cuatro becarios divididos en tres turnos: dos por la mañana, uno por la tarde y uno el fin de semana. Todos ellos cobran 300 euros mensuales y tienen. Fueron seleccionados tras la firma de convenios con la Universidad Complutense , con la Carlos III de Madrid y con la Universidad Rey Juan Carlos , entre otros centros. Todos tienen asignado un tutor, tal y como se establece en esos convenios.* Los costes de plantilla ascendieron aen sueldos y salarios ya la Seguridad Social.* Los gastos en colaboraciones se situaron en. El importe abonado por cada artículo enoscila

EL RESULTADO DEL EJERCICIO



La consolidación de este proyecto, como la de cualquier otra empresa, pasa por lograr la rentabilidad. En estos cinco años hemos conseguido ir reduciendo progresivamente las pérdidas, más allá incluso de las presupuestadas. En este 2018, por primera vez, nuestra previsión es que info Libre entre en rentabilidad.

* El año 2017 se cerró con unas. En el ejercicio anterior habían ascendido a 131.157 euros. Ello supone una reducción del 78,6%.* Para este año 2018 están presupuestados unos beneficios de. La compañía superaría así los números rojos.

La independencia real de un medio se demuestra desde el momento mismo de su constitución como empresa y continúa con los cambios de accionariado que se producen. Uno de los mayores condicionamientos que sufren las empresas periodísticas en España es su altísimo endeudamiento, hasta el punto de que muchas cabeceras que se autocalifican de “independientes”: bancos, empresas de telecomunicaciones o fondos de inversión.Enhemos seguido el modelo de nuestro referente editorial, el digital francés de investigación Mediapart , apoyados porque comparten nuestros principios editoriales y por la Sociedad de Amigos de infoLibre , cauce de participación ciudadana en el capital de la empresa. Con sus aciertos y errores, enlas decisiones editoriales y empresariales tienen la garantía de que responden a los criterios decididos por la mayoría formada por periodistas y lectores accionistas, sin interferencias de otros poderes.* El grupo de periodistas fundadores, el periódico digital francés Mediapart y la Sociedad de Amigos de infoLibre * La Sociedad de Amigos de(encabezada por personalidades de la cultura, la universidad o el periodismo ) sigue creciendo y. Se trata de ciudadanas y ciudadanos que han invertido un mínimo de 400 euros y un máximo de 12.000 en acciones de. Esta vía sigue abierta para cualquiera que desee apoyar un periodismo independiente no sólo como suscriptor sino también comoen el que confía.

Uno de los motivos que durante estos cinco años de existencia de info Libre nos aportan una mayor confianza en el futuro es la consolidación de la audiencia pese a ser el único diario digital español cuyas principales informaciones e investigaciones son sólo accesibles para socias y socios que dan valor al periodismo. info Libre , como saben sus lectores, publica en abierto todos los artículos de opinión y aquell0s contenidos que forman parte de la agenda del conjunto de los medios, así como secciones de carácter cultural y participativo como la revista de libros blogs temáticos, que en el último año hemos seguido ampliando. Además de AlRevésyalDerecho, sobre derechos humanos, y Foro Milicia y Democracia, sobre asuntos de seguridad, se han incorporado también Insostenible, sobre medio ambiente y sostenibilidad, y Democracia Pixelada, sobre medios de comunicación.



Desde hace un año, socias y socios pueden compartir cada mes con quienes deseen hasta treinta historias exclusivas de info Libre . Es importante que la ciudadanía conozca y perciba la utilidad del periodismo de investigación (como en mayo y junio de 2017 se demostró cuando el entonces fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, mentía sobre su participación en una sociedad opaca ubicada en Panamá).



* info Libre obtuvo en 2017,



* En cuanto al otro medidor de audiencias digitales, info Libre en 2017 se situó en 790.000.



* En las redes sociales, el seguimiento de info Libre también se ha multiplicado. En El crecimiento en 2017 se situó en el 8% en Facebook y rozó el 24% en Twitter.



La satisfacción y gratitud a la audiencia es aún mayor en un caso como el de info Libre , que no compite en la reñidísima guerra del click a la que obliga la dependencia exclusiva de los ingresos comerciales, y que lleva a quienes la practican a incentivar el morbo, los contenidos sensacionalistas o el pábulo a las noticias falsas, cuando no a comprar seguidores en redes sociales de forma robótica a golpe de talonario. En estos tiempos de incertidumbre y perplejidad, como los define en Daniel Innerarity, hacen más falta que nunca “medios que medien”, que sean fiables ante una “abundancia de datos que no garantiza la vigilancia democrática”. Desde este espacio, modesto pero sólido, intentamos hacer ese trabajo que corresponde al periodismo honesto, sólo posible con la ayuda y el apoyo de una ciudadanía comprometida y capaz de ponerlo en valor.

Gracias por compartir este proyecto y, si aún no lo has hecho,y corre la voz. Te necesitamos.