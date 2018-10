Un milagro en el Supremo

Publicada el 26/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 25/10/2018 a las 20:20

Pocos hechos de la actualidad contienen la carga simbólica de la. La velocidad de estos tiempos políticos y mediáticos sirve para que los carteles luminosos que acaparan las pantallas con las dosis diarias de declaracionitis dejen en zonas de penumbra titulares que condensan toda una época y explican una (buena) parte de nuestro complejo presente., por ejemplo.Aunque nos parezca que hace un siglo de todo aquello, en términos políticos ocurrió anteayer. No me refiero a ese invento del milagro español de finales de los noventa y principios de este nuevo siglo, consistente por un lado en un ciclo alcista de la economía internacional y por otro en, compañeros de pupitre, de oposiciones o simplemente miembros (ellos sí) de una casta acostumbrada a repartirse y controlar todos los resortes del poder, y utilizando el BOE para abrir las puertas de par en par a, multiplicó fortunas ya heredadas, extendió política y socialmente la corrupción y terminó arruinándonos como país. La brecha de desigualdad de hoy tiene una conexión directa con aquella etapa del Crematorio que retrató magistralmente Rafael Chirbes.Me refiero a algo mucho más reciente. A la campaña electoral de 2011 que llevó a Mariano Rajoy a la mayoría absoluta. A aquellos mítines en los que, máximo representante de ese discurso tan eficaz como falsario que adjudica siempre a la derecha la “capacidad y el rigor en la gestión” mientras la socialdemocracia se dedica a “dilapidar” la riqueza acumulada. A aquel 23 de noviembre de 2011, sólo tres días después de la victoria electoral de Rajoy, cuando se reunió con Rato para “diseñar” juntos el plan económico del Gobierno , cuando sólo faltaban tres meses para que estallara el escándalo Bankia que provocó el rescate de las cajas y una factura de (como mínimo). Un poquito tarde para esas “disculpas” que ha pedido este jueves antes de cruzar las rejas de Soto del Real. Tendrá oportunidades para reiterarlas, porque además de la condena a cuatro años y medio por las tarjetas black aún tiene pendientes los juicios por la estafa dey los supuestos sobornos recibidos mientras presidía el banco “heredado” del ínclito aznarista Miguel Blesa.El simbolismo que encierra esta imagen debería teóricamente servir como eslabón clave en el camino de regeneración de un sistema democrático profundamente desgastado por laUn descrédito institucional tambiénde la crisis económica y por el. Quienes quieren ver la botella medio llena ponen en valor el hecho de que finalmente el extodopoderoso Rato está en prisión, y hasta encuentran significativa la coincidencia casi al minuto entre el encarcelamiento de Rato y el anuncio del Supremo de apertura de juicio oral a los dirigentes independentistas encarcelados. Defienden que el mensaje que se traslada es que. Incluso destacan que esta misma mañana de jueves haya salido el presidente del Tribunal Supremo también a pedir perdón por la gestión “deficiente” del asunto de las hipotecas.Yo lamento ver aún la botella medio vacía (como mucho), siendo consciente de quey admitiendo que, del mismo modo que un periódico pierde su credibilidad en dos minutos y tarda en recuperarla años (si es que lo consigue), también lo tienen más que difícil la Justicia, la política, la Corona o la banca para restañar las heridas provocadas.Intento explicarme con tres apuntes:La credibilidad del proceso judicial contra los presos independentistas, como se haría en cualquier otra causa (la del propio Rato, a quien nadie ha acusado jamás de atracar un banco a mano armada, sino de esquilmarlo desde dentro).Las cada día más frecuentes peticiones de disculpas públicas son preferibles, por supuesto, a anteriores y. (Recuerden a Rato en el Congreso declamando aquello de “¡Eso es el mercado, amigo!” ). Pero lo que importa es que la excusatio venga acompañada de una colaboración plena con la justicia:Las disculpas expresadas por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, adolecen a su vez de una contradicción flagrante: admite que ha habido una gestión “deficiente” del asunto de las hipotecas y que el responsable directo de la misma, el magistradoo, se negó a petición suya a redactar, pero a la vez insiste Lesmes en “descartar la dimisión” del presidente de la Sala de lo Contencioso. ¿En qué quedamos? La justicia para ser creíble precisa de una, pero a Lesmes parece preocuparle más la posibilidad (cierta) de un colapso en los juzgados por el volumen posible de reclamaciones que el rigor en la exigencia de responsabilidades a un protegido suyo que élo una apariencia de parcialidad clamorosa. O las dos cosas, aunque en este casomás allá de que finalmente tenga que pagar ese impuesto y desde cuándo.Analistas y voces de la judicatura advierten de que el caso de las hipotecas llega en, cuando aborda la fase final del “proceso al procés”. Si de verdad esto supone un problema para el Supremo se debe a la acumulación de debilidades: al empeño en ver violencia donde no la han visto ni las cámaras de televisión ni los tribunales de Alemania ni más de cien especialistas en derecho penal ni Felipe González ni el expresidente del Supremo y del Constitucional …; a la obcecación en describir como golpe de Estado lo que puede ofrecer múltiples definiciones, pero ninguna que coincida con lo que en este país(sólo creíble al parecer para Pablo Casado, cuya entrega a los mimbres más duros del aznarismo le llevan a la frivolidad de tachar al propio Pedro Sánchez de golpista ); a la cerrazón de negar la libertad condicional a los presos del procés facilitando así la munición argumental a quienes perciben en esta causa más venganza que justicia.Para ganar credibilidad,, y corre el riesgo de buscarlo haciendo exactamente lo mismo que hizo Rajoy pero al revés: el líder del PP renunció a la política y, y ahora las togas podrían caer en la tentación debajo la supuesta presión del Ejecutivo. Incluso la Sala de lo Contencioso tiene en su mano trasladar a la Moncloa la última palabra sobre el impuesto de las hipotecas. Y “sanseacabó” , que diría Rato, el recluso.Cualquier análisis que se refiera al encarcelamiento del exvicepresidente económico del Gobierno, ex director general del FMI y expresidente de Bankia quedaría voluntaria o involuntariamente incompleto si no incluye #15MpaRato , que logró el “milagro” de movilizar a la ciudadanía para evitar que Rodrigo Rato no sólo se acogiera a la amnistía fiscal de Montoro sino que también saliera impune de graves delitos.