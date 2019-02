Un sábado maravilloso

Publicada el 07/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/02/2019 a las 20:36

Es, con permiso de Maduro, de Guaidó y del relator barra mediador.lleva desde el sábado concediendo entrevistas, hablando con los medios, sacándose fotos y disfrutando de uno de los momentos más dulces de su vida. No sólo porque se llevó un merecido Goya por su papel en Campeones, sino porque. Con tres palabrasa diario.Visibilidad de un colectivo que lucha porque su diversidad no suponga una exclusión, porque su diversidad no sea una barrera en sus sueños. Inclusión para que los niños como él no tengan que ser derivados a centros especiales y puedan compartir aula con otros niños y poder construir sus sueños entre patio y patio. La de Jesús era ser actor. Estudió filología hispánica, hizo un máster de periodismo y llegó a hacer prácticas en la sección de deportes de la agencia EFE. Y aunque le apasiona hablar de deportes (dice que es un seguidor de la Real Sociedad desde que su padre le regaló una equipación completa cuando era un niño), el verdadero sueño de Jesús era ser actor. En León empezó a hacer sus pinitos, yCampeones le ha dado la oportunidad de poner voz a todo un colectivo que, efectivamente, resulta invisible. Miren a su alrededor, levanten la vista un momento y piensen cuánta gente con capacidades diferentes a las suyas trabaja con usted, estudia con usted, vive con usted. Y es una pena porqueque supone convivir con personas que tienen capacidades diferentes. Sí, porque no creo que sea una discapacidad aprender a saber sonreír cada día, a escuchar atentamente lo que decimos, a dar una opinión sin miedo a ser cuestionado, a decir lo que se piensa. Jesús, Jorge, María... Son esas personas que han llegado a mi vida y que la han hecho diferente, mucho más rica, mucho más presente.Es el caso de Jorge. Disfruta estando con sus hermanos y con los amigos de sus hermanos. No le gusta quedarse en la banda mirando cómo juegan: a la que te despistas, se cuela en el terreno de juego y se pone a chutar. Y cada situación,. Da igual que esté en mitad de una celebración formal que en mitad la calle.(un grito que, por cierto, se parece bastante a ese que emite un conocido futbolista cuando mete un gol). Y sus hermanos y los amigos de sus hermanos aprenden de la expresividad de Jorge a, a disfrutar como él de las pequeñas cosas y a reírse con todos. Sí, no reparan en que Jorge ha crecido un poco menos, no reparan en que sigue hablando como un bebé y que a veces parece que no te escucha porque está muy concentrado en mirarte cómo llevas pintado el ojo. No. Si Jorge tiene Down, los amigos de sus hermanos no han querido ni sabido todavía ponerle nombre porqueHace unos días hablábamos sobre la petición de padres con hijos con discapacidad para que sus hijoso en aulas específicas. Defendían que era bueno no sólo para el desarrollo de sus hijos sino para el desarrollo del resto del grupo. Que niños muy pequeñoscon niños con capacidades diferentes les hace crecer en muchos sentidos. El mismísimo Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (ACNUDH) especiales o aulas específicas. Ahora mismo, en España,en este tipo de centros o aulas. Algo que la ONU ya censuró en un informe en mayo del año pasado: pidió a España que rectificara, cree que es una. Los expertos, efectivamente, apuestan por. Insisten en que es bueno para esos niños y es bueno para los niños que no tienen discapacidad. Pero no todos los padres están de acuerdo: creen que esa atención especializada que reciben sus hijos en esos centros no ordinarios no los van a tener en la escuela convencional.Jesús Vidal decía en su discurso de agradecimiento del sábado que a él le hubiera gustado tener un hijo como él porque eso supondría tener unos padres como los suyos. Estoy convencida de que el orgullo de esos padres, el sábado, sería inmenso. Ahí estaba su hijo, recogiendo un Goya, cumpliendo un sueño. Ahí estaba Jesús, ese niño que desde pequeño soñó con la Real y con ser actor, demostrando a todos que los sueños a veces se cumplen,. La dioptrías sólo existen en tu cabeza. La vida es mucho más sencilla y, a veces, como el sábado pasado, es realmente maravillosa.