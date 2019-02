Invitación a la alegría

Publicada el 16/02/2019 a las 20:55 Actualizada el 16/02/2019 a las 20:46

El sentimiento ético de implicación con el mundo evita caer en. Si todo da igual, si nada tiene importancia, si es lo mismo respetar o no la condición humana, defender o no los derechos sociales, se diluyen todas las fronteras, no existen ni el bien ni el mal, ni la verdad ni la mentira, y cualquier barbaridad se justifica con un relativismo espumoso y superficial. Esta es la cara más peligrosa de la prisa en: la invitación a evitar cualquier conciencia de responsabilidad en los individuos.Pero ni siquiera. La renuncia propia tiene más que ver con la decencia personal que con las victorias y las derrotas colectivas. Se pueden perder las esperanzas sin necesidad de traicionar las convicciones. Sin esperanza, con convencimiento, tituló Ángel González uno de sus libros escritos bajo el desamparo de la posguerra franquista.Y algo más:, la memoria democrática puede legitimar también en la alegría, en una alegría sincera, su negación a la renuncia o al cinismo. Hay luchas que se han ganado, esfuerzos que han merecido la pena, momentos de emoción que justifican el compromiso ético con el futuro. La voluntad de no darse por perdidos no sólo es una estrategia de la ingenuidad optimista, sino una cuestión de memoria democrática.Empecé a sentir la implicación política en los años 70. Los curas progres de mi colegio y después los profesores marxistas de la Universidad me acercaron a. Hubo momentos difíciles, muy difíciles. Al salir de clase podías enterarte de que asesinos fascistas habían ametrallado a unos camaradas en un despacho de abogados. Pero el progreso democrático se hizo realidad, llegaron las urnas, los derechos laborales, las libertades sociales y la dignificación de los servicios públicos. No es que no haya que cambiar cosas en la Constitución o que no haya peligro de retrocesos en nuestra democracia o en cualquier otra. Pero se equivocaEn los, la derecha crispó mucho la atmósfera, manipuló el dolor de las víctimas, llamó asesinos y cómplices a los que buscaban una solución al problema, convirtió un asunto de todos en un eslogan electoral propio, mintió, gritó, insultó, llenó las plazas de banderas dispuestas a eternizar el conflicto por sus intereses más egoístas. Es verdad. Pero al final, hemos dejado de llorar a nuevas víctimas, da gusto pasear en libertad por el País Vasco. Por eso se equivoca quien desprecia lo conseguido o quien olvida que muchas batallas se ganan.Cuando el Partido Socialista e Izquierda Unida asumieron la necesidad de cambiar la ley para que pudieran, la derecha escandalizó una vez más las plazas públicas, sacó el clericalismo combativo a la calle, extendió en la prensa discusiones filológicas sobre la palabra matrimonio y anunció que se rompían las columnas de la sociedad. ¿Y qué pasó? Pues que la sociedad se acostumbró a las nuevas uniones familiares con. Hay muchas familias conservadoras que se alegran con la felicidad íntima de sus hijas o sus hijos, personas queridas que viven con amparo legal la libertad de su amor. Por eso se equivoca quien desprecia lo conseguido o quien olvida que muchas batallas se ganan.Yo no sé cuánto tiempo tardará la derecha española en aprender que, un modo de trabajar en contra del odio, de no convertir en enemigo público al que piensa de forma diferente, una conciencia de que hay cosas (el dolor de las víctimas, los derechos laborales, los sentimientos colectivos, la dignidad individual, los intereses nacionales) con las que no se puede jugar si se quiere lograr un marco de convivencia.No lo sé, igual. Pero si sigo implicado con el futuro político de mi sociedad, no es porque tenga miedo de los bárbaros, sino porque he vivido momentos de mucha alegría democrática, y soy consciente de lo conseguido, y sé que muchas batallas se ganan. Eso sí, con