Ojalá la desconfianza fuera el único problema

Publicada el 05/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/09/2019 a las 18:23

Que haya elecciones el 10 de noviembre lo decidirá Unidas Podemosde Pedro Sánchez, como ya lo hizo en 2016 y en julio pasado. Al Partido Socialista le corresponde la responsabilidad de conseguir convencerles de que le apoyen. Si no se consigue el acuerdo, será el PSOE el que ha fracasado. UP también tendrá que asumir su fracaso de no haber podido ver hecho realidad su deseo dedel país. Finalmente, los auténticos perjudicados si no hay acuerdo no serán los partidos. Lo seremos los millones de ciudadanos que creemos que España necesita ahora tener un gobierno progresista.¿Qué piensan realmente los dirigentes de ambas formaciones? Estoy rotundamente convencido de que las cúpulas de UP y PSOEcomo su primera opción. El problema principal es que los dos partidos están absolutamente convencidos también de que el otro quiere elecciones, como única alternativa, si no obtiene lo que pretende imponer. Que existe un gravísimoes conocido de todos.Razones de una y otra parte sobran en sus explicaciones. Ahora bien, en contra de lo que pudiera parecer cuando los escuchas, hay que dejar claro que la desconfianza no es una enfermedad intratable. Es dolorosa y puede agudizarse si no se le pone remedio, pero también puede vencerse. Necesita tratamiento y, sobre todo,en seguir las indicaciones para su curación. La desconfianza se alivia con transparencia, con moderación en el trato y con acercamientos amistosos que vayan debilitando la barrera del rechazo. Tampoco es muy grave, si sólo existe ese problema. La preocupación seria surge cuando la enfermedad coincide con otros males que pueden crear complicaciones que acaben por generarEsta es la amenaza real que sobrevuela las tensas relaciones entre PSOE y UP. Además de la manifiesta desconfianza mutua,El primero tiene que ver con elementos puramente irracionales. Los dirigentes de los dos partidos no tienen la más mínima duda sobre que su adversario anidahacia ellos. Los líderes de UP se quejan de que los socialistas les tratan con total displicencia y que pretenden humillarles públicamente. Los del PSOE jurarían con rotundidad que en Podemos subsistey una profunda obsesión por destruirles. Esta recíproca tensión emocional se fundamenta en la justificación de que actúan siempre en defensa propia, sin reconocer jamás agresividad alguna en su propio comportamiento inicial. Todo el lenguaje descalificador o insultante se entiende siempre comosupuestamente sufrido con anterioridad.. Los dos se atacarán eternamente porque sienten que se defienden de los golpes previos de su rival. A estas alturas resulta imposible y absolutamente inútil descubrir cómo empezó este círculo vicioso.Un segundo problema impide aplicar medidas que contribuyan a la mejora del estado de salud.Es llamativo que, en una época en la que la información circula con mayor intensidad de lo que nunca antes hubiera sido posible, dos organizaciones políticas carezcan de una vía directa, fiable y conciliadora de intercomunicación. Todos los puentes están rotos. Las personas que intentan establecer vías de contacto acaban siendo utilizadas como simples mensajeros de la furia desatada que no se atreven a hacer pública. Casi todos los voluntariosos enlaces acaban dimitiendo de la tortuosa misión. Cuando alguien intenta abrir alguna vía de conexión suele ser tildado deque intenta infiltrarse y se le aísla para evitar posibles contaminaciones.Con este panorama, todo lo que sucede contribuye a deteriorar aún más las relaciones. Los medios de comunicación tienden a dar encantados amplia cobertura a cualquier atisbo de conflicto.. Para los medios conservadores, esta abierta gresca tiene ademásen tanto que ayuda a enterrar cualquier posibilidad de recuperación. Las redes sociales y los nuevos modelos propagandísticos han demostrado desde su reciente auge su impresionante capacidad para servir de potenciador del. La que más destaca siempre es la voz más ruidosa.La desconfianza no es incurable, pero si se complica con la sinrazón pasional y la incomunicación puede convertirse en