Si fuera por ellos...

Publicada el 30/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 29/11/2019 a las 15:27

El síntoma más evidente de que es factible un acuerdo de gobierno de coalición de izquierdas no apoyado pero sí consentido por los independentistas de ERC es lade la política, la economía y los medios. Se escuchan y se leen verdaderos disparates , en boca de visionarios procedentes de las derechas o el empresariado, pero. Sorprende (o no) comprobar que quienes más estupendos se ponen en defensa de la Constitución, de la democracia y del ‘espíritu de la transición’, menos parecen asumir que esos logros (con sus luces y sombras) fueron, para ceder, para “traicionar” esas grandes verdades absolutas e irrefutables con las que cada cual se sienta a una mesa de negociación. Ya lo escribimos aquí en abril pasado:dispuestos a tomar decisiones quepor apartarse de dogmas excluyentes, insolidarios e inútiles.La crisis constitucional abierta desde Cataluña ha terminado dibujando un escenario político en el que. Porque los comunicados emitidos por PSOE y ERC (ver aquí aquí ) tras su primer encuentro oficial este jueves lo que expresan es la voluntad mutua de seguir negociando sobre el “conflicto político” existente. ¿O no es obvio que existe un “conflicto político” cuya solución sólo puede pasar porQuienes rechazan el carácter político de la llamada cuestión catalana y delegan cualquier respuesta al ámbito judicialsimilar al de quienes rechazan las evidencias científicas del cambio climático o las pruebas irrefutables de una violencia machista diferenciada de otras violencias y fruto de una cultura de dominación del hombre sobre la mujer.Por otra parte, ¿hablan en serio los numerosos políticos y analistas que dan por descontado que el secretario general del PSOE o el líder de Unidas Podemos estánpara conseguir los votos que les permitan gobernar en coalición? Demuestran una escasísima confianza en el propio sistema democrático de cuya calidad tanto presumen, cuando si algo ha quedado claro en los últimos años es el. Incluso en la inconcebible hipótesis de que Sánchez e Iglesias se conjuraran con Junqueras para “romper España”, simplemente no podrían hacerlo. Lo saben (o deberían saberlo) perfectamente tanto los salvapatrias del nacionalismo excluyente español como los del independentismo unilateralista catalán.De modo que quienes insisten, de viva voz o a través de manifiestos , en colocar todos los obstáculos posibles a una vía de entendimiento entre las fuerzas progresistas que suman mayoría en el Congreso tras las elecciones del 10N deberían buscar argumentos más sólidos para ese dibujo apocalíptico que pregonan. O pensaremos lo que tiene un fundamento mayor:ni que se aborden de una vez las lagunas del modelo territorial del Estado español. Unos porque prefieren, con toda legitimidad, que en España sólo gobiernen fuerzas conservadoras que garanticen políticas neoliberales, y otros porque, sin aceptar una realidad multipartidista tozuda y similar a la que caracteriza a un buen número de democracias avanzadas.Hasta donde conocemos (y no es mucho dada la opacidad y discreción que esta vez caracterizan la negociación). Sin descartar dificultades sobre asuntos delicados y pendientes, nadie duda que el preacuerdo firmado y anunciado por sorpresa día y medio después de cerrar las urnas se convertirá en acuerdo firme con horizonte de legislatura. De hecho el jolgorio de presiones explícitas o implícitas, internas o externas, al que ahora asistimos, es el que Sánchez e Iglesias temían ydel 12 de noviembre adelantándose al ruido.La gran dificultad, el proceso más complejo, es obviamente el que se ha abierto este jueves entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya. No sólo por la enorme complejidad que define el citado “conflicto político” desde siempre, sino porque la decisión de abordarlode ambas partes. O será un fracaso en cuestión de días o de meses, y pasará la correspondiente factura a todos los implicados (para alegría de la derecha, la ultraderecha, el independentismo más radical y los firmantes de manifiestos en defensa de “su” visión de España y de “su” interpretación de la Constitución española). Si todo se ciñe a las urgencias,. Sánchez necesita ser investido pronto, si es posible antes de Navidad, y además ver aquí ), de modo que tenga asegurada al menos media legislatura para afrontar el desgaste y el riesgo de un gobierno de coalición inédito y un proceso de diálogo con el independentismo. El horizonte de ERC no es tan inmediato, porque ese desgaste electoral y el riesgo que supone en su disputa por la hegemonía del nacionalismo catalán. En términos de ejercicio del poder, cualquier pretensión de intercambio de apoyos en Madrid y en Cataluña (coaliciones y tripartitos) pasaría a su vez por el filtro de un resultado electoral incierto.Para que esta posibilidad de desbloqueo funcione, serán precisos pasos valientes por las dos partes que serán tachados de traiciones en las filas respectivas. Por resumirlo: en alguna de las futuras “pantallas” de ese diálogo, el PSOE tendrá que confirmar de una vez por todas su apuesta convencida (reflejada en las declaraciones de Granada y de Barcelona ) por; y ERC tendrá quey comprometerse a defender su objetivo (legítimo) de la independencia desde el. Ambos necesitan la cesión del otro, pero sobre todo interesa que el debate público sobre las reformas constitucionales y el modelo territorial deje depopulistas que solo conducen a una polarización letal para la calidad democrática.Alguna vez ha citado, uno de los pensadores más sólidos y expertos en la cuestión nacional, ese chiste en el que. Andamos sobrados de políticos, empresarios, analistas y hasta obispos que se muestran muy seguros de sus soluciones para la crisis constitucional y para el desbloqueo de la gobernabilidad, pero con el pequeño inconveniente de que. Si fuera por ellos nunca llegaríamos a ninguna parte.