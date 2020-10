Trump es positivo. Podría ser la primera vez que no proyecta negatividad el Rubius enfurruñadus, lástima que la cosa no vaya de contenido político o social. Últimamente, todos los datos “positivos” que nos llegan son cifras de contagios del puto bicho, esta vez también.

Potus y Flotus tienen el virus chino parece una aventura de Asterix, pero no. El primero es el presidente, la segunda es la primera dama, siempre en segundo plano detrás del muro humano que preside, y el tercero el apodo que usa Trump para referirse al covid-19.

El notición lo dio el propio Donald, el presidente más dicharachero del barrio Twitter. Acostumbrados como estamos a que nos grite desde el teclado, solo vociferó en mayúsculas una palabra: “TOGETHER”, se refería a Melania y a él, ¡JUNTOS lo superaremos!

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!