El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix En declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria del Libro, el líder socialista ha denunciado quey que el "cambio de postura" se debe a "la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública"."Es una muestra más de que este Gobierno ni defiende la ejemplaridad de las instituciones públicas, n", ha añadido Sánchez.El portavoz económico del PSOE, Pedro Saura,porque debió haberse producido antes y ha denunciado el "daño" causado a la conciencia fiscal de los españoles en plena campaña de la declaración de la Renta.En declaraciones en el Congreso recogidas por Europa Press, Saura ha comentado que la dimisión dea que se conociera que tenía intereses en una sociedad radicada en Panamá, pues considera que este caso "hace mucho daño" a la conciencia fiscal de los españoles.A su juicio, los intereses de Moix en Panamá y los conocidos precedentes de la amnistía fiscal y de políticos del PP con cuentas en Suiza o paraísos fiscales hacen daño a la lucha contra el fraude., se ha lamentado.Óscar Puente, asimismo, ha manifestado que espera que, pues entiende que "está claro" que "no sirven" para sus puestos.Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado de que, el dimitido es sólo "una pieza en el engranaje de la trama"."Entregan la cabeza de Moix, pero es sólo una pieza en el engranaje de la trama", ha asegurado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter en el que aprovecha para difundir un vídeo en el que la portavoz de Podemos, Irene Montero,. En dicho vídeo, la formación morada señala que "a Moix lo puso en este puesto José Manuel Maza, fiscal general del Estado, un cargo nombrado por el Gobierno, en concreto, por Rafael Catalá, ministro de Justicia"."Fus fiscal jefe de Madrid, cargo desde el que demostró una gran lealtad al PP. Entre otras cosas,después de estacionar su coche en Gran Vía, y denunció al juez Elpidio Silva, aquel que envió a Miguel Blesa a prisión", prosigue el vídeo explicativo.En esta misma línea, el secretario general de Organización, Pablo Echenique, ha avisado, horas antes de confirmarse la dimisión de Moix, de que. "A Moix lo pone Maza, a Maza lo pone Catalá y, a Catalá, Mariano 'sé fuerte' Rajoy", ha asegurado en otro mensaje en Twitter.El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que la dimisión de Moix "llega mal y tarde", y ha reclamado que tanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá,En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Villegas ha indicado que hace tiempo que el fiscal jefe Anticorrupción tenía que haber dimitido. De hecho, ha señalado que seguramente, ya que era "el favorito de un presunto corrupto", en referencia a Ignacio González.El dirigente del partido naranja ha criticado las palabras del fiscal general del Estado , que, si bien ha admitido la renuncia que le ha presentado Moix tras conocerse que posee parte de una empresa 'offshore' en Panamá, ha defendido queya que "no ha existido ningún tipo de irregularidad e ilegalidad" en la mera "tenencia" de esa compañía.De otro lado, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tradà, ha alertado de que o seen España o se avanzará hacia el "caos" y "caerá la democracia".En su opinión, el sistema político y judicial debe "mirarse al espejo y reconocer que hay que enterrar a la impunidad o esto no tendrá solución". "Y todo esto es susceptible de empeorar", ha avisado, convencido de que dentro de unas semanas puede ocurrir "cualquier cosa" y de que esta situación se está "normalizando en el imaginario ciudadano"., ha concluido.