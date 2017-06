Maza: "Sería de justicia que Moix siguiese ejerciendo el cargo"

info Libre

En el fiscal general del Estado había depositado el Gobierno toda la presión sobre el futuro de. Y fueel que este jueves, a las 11.20 de la mañana, anunciaba que había renunciado al cargo "por motivos personales" en una convocatoria a los medios en la que no admitió preguntas. Una renuncia "irrevocable" que Maza dijo no compartir. De hecho, mantuvo que le había intentado convencer, sin éxito, de que continuara."No encuentro motivo", subrayó tras asegurar "sería de justicia" que siguiese ejerciendo "el cargo que ha ejercido con plena satisfacción".matizó.El anuncio se produce apenas 60 horas después de quedesvelase que era el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá. En este breve periodo de tiempo, el ya ex fiscal jefe Anticorrupción se asió con fuerza al cargo con versiones contradictorias sobre su relación con la empresaEste periódico informó de quellevaba cinco años y medio siendo copropietario de la citada sociedad panameña. La compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.Tras agradecer a los medios su presencia y "atención" a la convocatoria, Maza informó que había estado reunido con Moix . "Hemos hablado de su situación. Hemos analizado y me ha dado traslado de su opinión y sus datos", añadió. De esos datos Maza deduce que no ha habido ningún tipo deTambién consideró que no ha incurrido. "Sólo se refiere a actuaciones de carácter económico y mercantil [...] Esta conducta es regular".Maza aprovechó su comparecencia para hacer una defensa cerrada del trabajo de la Fiscalía. "Como no me he cansado nunca ni me cansaré de repetir, es autónoma", dijo. Una autonomía "no sólo" respecto al Gobierno, sinoLa situación de Moix se tornó en "insostenible" para el Gobierno y el PP el miércoles, al ver cómo se iban desmontando las versiones que iba facilitando a otros medios de comunicación –nunca quiso hablar con. A última hora de la tarde del miércoles, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, la que había apoyado su nombramiento, le pidió que pusiese su cargo a disposición de Maza, al entender que su participación como propietario en una sociedad de Panamáy supone. Horas antes, el Ejecutivo, que había defendido hasta en sede parlamentaria en las últimas semanas al ya ex fiscal jefe anticorrupción, plegó su línea de defensa trasladando a Maza toda la presión sobre el futuro de Moix.Dirigentes del PP y del Gobierno han visto estos días muchas similitudes entre el caso Moix y el caso Soria. Eldimitió después de demostrarse que había mentido a la hora de rendir cuentas sobre sus relaciones empresariales con paraísos fiscales.