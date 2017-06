Podemos moviliza a sus bases para que hagan seguimiento de la moción y le den visibilidad

Puntos de seguimiento en las sedes del partido

"Hito histórico en España"

Podemos ha hecho un llamamiento a sus bases para que este martes se movilicen yque el secretario general, Pablo Iglesias, defenderá en el Congreso contra el presidente Mariano Rajoy, y que no saldrá adelante por falta de apoyos.La Secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique ha mandado un mensaje a los simpatizantes del partido, recogido por Europa Press, para pedirles que vean el debate y, para hacer frente al intento de silenciar la iniciativa que, según denuncian, están protagonizando sus adversarios políticos."Es importante que esta iniciativa no se quede encerrada en el Congreso y, por eso, os proponemos que os juntéis (los que podáis) a ver el debate. Os proponemos que los Consejos Ciudadanos Autonómicos y Municipales y también los círculos habiliten por toda España espacios", señala el texto.En Madrid, el partido morado pondrá a disposición de sus militantes 'La Morada', la sede social y cultural del partido en la capital, según han avanzado a Europa Press fuentes de la dirección del partido morado, aunque también está previstodel partido en la comunidad.También ha tomado nota, por ejemplo, la dirección de Podemos Navarra. "Mañana seguiremos en directo la moción de censura desde la sede de Podemos en la Rotxa. Anímate y ven.", asegura la dirección autonómica de la Comunidad Foral en un mensaje de Twitter.El partido morado lleva días, como demuestra, a su juicio, el hecho de que la presidenta del Congreso y diputada popular, Ana Pastor, fijara el inicio del Pleno para las 9 horas, y también que el debate de los vetos a los Presupuestos en el Senado dé comienzo este martes por la tarde, en paralelo a la moción."Quizás al PP no le parezca importante", criticó la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, la pasada semana. "Es evidente que están haciendo una estrategia de escondite para tratar de no rendir cuentas ante la ciudadanía", ha denunciado Montero.Por ello, Podemos hace hincapié en su mensaje a las bases en la. "Hablamos de un hito histórico en España. Es la primera vez en décadas que un grupo distinto del PP y del PSOE tiene los escaños suficientes como para activar el Artículo 113 de la Constitución", señala el texto.Además, defiende la conveniencia de presentar esta iniciativa a pesar de que no vaya a salir adelante. "A pesar de letanías de los voceros de la resignación y el no hay alternativa,porque son de su misma familia", asegura la Secretaría de Organización en su mensaje."De hecho, lo realmente inexplicable es que los partidos que hicieron campaña jurando que jamás harían presidente a Rajoy y luego traicionaron su promesa", añaden.En esta línea, avisan de que "desde el día siguiente,empezarán su trabajo de retorcer los hechos y reescribir la historia". "Por eso es importante que todo el mundo vea el pleno y tenga los hechos para rebatir las mentiras", concluye el mensaje.