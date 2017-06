"Demoliciones Iglesias"

La jornada del miércoles

"Si ustedes no existieran, a lo mejorEl líder de Ciudadanos,, subió este miércoles a la tribuna del Congreso con el objetivo de desacreditar la moción de censura presentada por Podemos, a la que su formación se opondrá, como ya habían avanzado.Así, culpó al partido morado de haber estado más preocupado por repartirse ministerios que por construir una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy.Esa es la diferencia entre Podemos y Ciudadanos", consideró.En este sentido, Rivera recordó que tras las elecciones generales del 20D, en las que Rajoy perdió 60 escaños,, a un "Gobierno moderado, progresista". "Usted es el responsable de que Rajoy tenga más escaños porque el miedo a Podemos es el único aglutinante del voto del Partido Popular", subrayó, mantuvo al tiempo que achacaba la presentación de la moción de censura a "los problemas internos" de Podemos.El líder de la formación naranja dibujó a un Iglesias desconectado de la realidad y del trabajo parlamentario. "Pónganse a trabajar en vez de plantear mociones de censura.le dijo.En un par de ocasiones, el líder de Ciudadanos, socio de investidura de Mariano Rajoy, se burló de la campaña del autobús de la trama de Podemos.le dijo en la alusión a las imágenes, por ejemplo la de, que decoraban el autobús. "Salga del autobús y vuelva a la realidad", reclamó.En su primera intervención, pasó de puntillas por la corrupción, pero dejó otro dardo: "Del pozo de la corrupción se saca a España ganando las elecciones". Previamente le había acusado de ser "el candidato menos valorado por los españoles". "Un candidato que no genera confianza", añadió.Rivera invitó a Iglesias a sumarse a las iniciativas planteadas por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Porque, según dijo, muchas de las propuestas que hizo en su programa en el primer día de debate ya están en la Cámara gracias a su partido. En total, precisó,"No les apoyaremos porque no queremos más impuestos. Habrá que bajar los impuestos a las clases medias", justificó su rechazo a la moción de censura. Y es que al partido de Rivera las políticas "antiguas y obsoletas" de IglesiasAdemás, Rivera pidió al secretario general de Podemos que reflexione sobre los apoyos que tiene su moción de censura, los de ERC y Bildu. En este contexto, le identificó como el caballo de Troya de las fuerzas independentistas catalanas y vascas"¿No será usted la persona útil que han encontradopara destruir este país?", le preguntó. "No puede ser presidente del Gobierno si no se compromete a defender la igualdad y la unión" de todos los españoles.El líder de Ciudadanos acusó al partido morado de "demoler la casa" cuando ve que tiene "goteras" en lugar de arreglar aquello que no funciona. "Usted es Demoliciones Iglesias", y ante eso, ERC y Bildu, queabrió las intervenciones de este miércoles en la moción de censura planteada por Podemos a las 9.00 de la mañana.Tras Ciudadanos será el turno de las confluencias, del Partido Socialista y del Partido Popular. Después, la moción será sometida al criterio de la Cámara. Como en los debates de investidura, los parlamentarios votan por llamamiento y en voz alta.Un día antes, la jornada estuvo protagonizada por el duelo entre. El líder de Unidos Podemos, que expuso de forma amplia su programa de Gobierno, sacudió con fuerza al partido de Gobierno a cuenta de los escándalos de corrupción. Lo mismo había hecho horas antes la portavoz de la formación morada, Irene Montero.Rajoy, que replicó a ambos dirigentes se dedicó a desacreditar la iniciativa de Podemos y a defender que ni el PP ni su Gobierno son corruptos.