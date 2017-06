La Fiscalía acusa a Mourinho de defraudar 3,3 millones de euros a Hacienda

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el exentrenador de fútbol del Real Madridpor dos delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales deSegún ha sabido Europa Press, la cantidad defraudada ascendería aen el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), concretamente 1.611.537 euros en 2011 y 1.693.133 euros en 2012.De los datos que remitió a la Fiscalía la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se desprende que en fecha indeterminada, "pero antes del 17 de septiembre de 2004", el denunciado suscribió un contrato por el quea la sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas Kooper Services S.A.El 17 de septiembre de 2004 rubricó un nuevo contrato de cesión de sus derechos de imagen entrey la irlandesa Multisports & Image Management Limited y cuatro años más tarde (el 22 de diciembre de 2008) la sociedad irlandesa suscribió con Polaris Sports Limited, que tenía el mismo domicilio social, un contrato de representación para que buscara y negociara contratos comerciales."Todas estas estructuras societarias fueron utilizadas por el denunciado con el objeto deprocedentes de sus derechos de imagen", señala el Ministerio Fiscal en un comunicado.Tras abandonar su cargo de entrenador en el Chelsea (Inglaterra), Mourinho firmó el 31 de marzo de 2010 un contrato de trabajo con Real Madrid y trasladó su residencia a Madrid, motivo por el cual adquirió la condición de residente fiscal en España. Sin embargo,, presentó en plazo sus declaraciones de los ejercicios 2011 y 2012 sin declarar sus ingresos procedentes de la cesión de sus derechos de imagen.El 23 de julio de 2014 la AEAT comunicó a Mourinho quesus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2010-2012 y de No Residentes de 2013 y aportó los certificados emitidos por Global Directors Limited de los que se desprendía que Operating Nominees Limited ostentaba el 100 por ciento de Kooper Services S.A.Fue entonces cuando la Agencia Tributaria realizó la correspondiente liquidación en el que se admitieron los gastos repercutidos por Kooper al denunciado resultando que los ingresos percibidos y no declarados por los derechos de imagen eran de 3.249.521 euros en 2011 y 2.805.903 euros en 2012. De ahí que el denunciado firmara el, reconociendo la falta de declaración de los derechos de imagen, accediendo al abono de una sanción de 1.146.307,83 euros.No obstante, tras el acta de conformidad, la AEAT tuvo conocimiento de que Kooper Services S.A. "fue creada por el denunciante con ely de que es titular del 100% de dicha sociedad a través de Kaitaia Trust, con sede en Nueva Zelanda, de la que también es fundador Mourinho y es beneficiario junto a su esposa e hijos."Dado que no existe diferencia entre el denunciado y la sociedad Kooper, el denunciado presentó en el expediente documentación relativa a gastos de la sociedad que, concluye en su argumentado denuncia la Fiscalía.En consecuencia, las cantidades que debieran haberse integrado en la Base Imponible del IRPF del denunciado son de 3.778.074,35 € y 3.262.298,76, ocasionando de este modo supuestamentede 1.611.537,61 € en 2.011 y de 1.693.133,05 € en 2.012.