El Tribunal de Cuentas denuncia que lleva 14 años pidiendo sin éxito sanciones para ayuntamientos que no rinden cuentas

Dos de cada tres municipios andaluces ocultan sus cuentas

Recetas ignoradas por los sucesivos gobiernos

Menos deuda, más inversiones reales

El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando unapara que puedan ser fiscalizadas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas"Esta recomendación ya se formuló en 2003", afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe que ha aprobado sobre el sector local en 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que insiste en lo que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden: queLas entidades locales estánpara que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal,, tres puntos más que el año anterior.La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: sólo la entregó a tiempoEn el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60% y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10%.Por comunidades autónomas,, dondede 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda. Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas, una medida que, en su opinión, podría expliocar que en esta comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre 2014 y 2015.Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, dondeque suelen asumir las que hace el propio Tribunal.Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para quey ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque "El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de quepara que se aproxime lo más posible al ejercicio que se va a fiscalizar. "Esta recomendación ya se efectuó en el informe de 2009", recalca el órgano auditor.Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.El informe repasa por lo demás las. En ese año, el gasto total del conjunto del sector fue similar al del año anterior y como en ejercicios anteriores, el área a la que más recursos dedicaron fue la de servicios básicos, el 34%.Le siguió el(administración, atención al ciudadano, transferencias a otras administraciones, etc),. Educación, sanidad, cultura y deporte se llevaron el 14% y la protección y promoción social, el 11.La deuda pública absorbió el 12% del presupuesto ejecutado en 2015, según el Tribunal de Cuentas, lo que supone una"Esta disminución ha sido el hecho más característico en el gasto ejecutado en 2015", dice el órgano fiscalizador, que también subraya el aumento del 14% en las inversiones reales.Este último capítulo ha ido creciendo desde el año 2013, con, y el aumento acumulado desde entonces es del 36%.