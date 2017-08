"Rotura de la normalidad"

Atentados en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apostó por realizar "una transición, pero corta" si el sí a la independencia es la opción vencedora en el referéndum previsto para el domingo 1 de octubre En una entrevista de ElNacional.cat , recogida por Europa Press, abogó por avanzar rápidamente hacia la creación de un Estado catalán si vence el independentismo, "y si quedan aspectos que se tienen que ir trabajando con mucha calma, que se vayan trabajando en, con la UE, el Estado español y Cataluña".Puigdemont insistió en que el 1-O se celebrará y que la "garantía básica" que acompañará la votación será la ley del referéndum , de la que indicó que el Parlament deberá aprobarla con el tiempo suficiente para, de la que no ha detallado la fecha.Sobre la actuación que pueda llevar a cabo el Estado para impedir la consulta, explicó que es una cuestión que, y advirtió al Gobierno central que "se tendrá que explicar muy bien" si intenta impedir la democracia.Sin embargo, se abrió asi el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acepta negociar los términos del mismo: "Si el presidente Rajoy tiene interés en hablar, las puertas están abiertas, y si tengo que ir a Madrid, voy a Madrid, pero esto en estos momentos no creo que figure en ninguna mesa".Esta negociación incluiría: "Si hubiéramos acordado el referéndum con el Estado español, este también habría sido uno de los temas de los acuerdos".Preguntado por la hipótesis de que gane el sí pero que, respondió que la proclamación o no de la independenciay que se tendrá que tener en cuenta si ha habido, una situación que podría darse, relató, si él es detenido o inhabilitado.No obstante, consideró que "de aquí a octubre no hay espacio para la inhabilitación", ya que aunque la reforma del Tribunal Constitucional (TC) prevé que ese órgano pueda, el Estatut fija los supuestos de inhabilitación del presidente de la Generalitat yDespués de anunciar en una entrevista con el Financial Times que el Govern, rechazó dar detalles de cómo las obtuvieron pero aseguró que la votación se llevará a cabo "con rotundidad".Puigdemont aseveró que Rajoy y éltras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de la semana pasada, y subrayó que la comunicación entre ambos existió desde el primer momento.Acerca de la actuación de los Mossos d'Esquadra en el dispositivo posterior a los ataques, valoró que Cataluña haya explicado "por la vía de los hechos" que, dijo, y que es capaz de gestionar sus responsabilidades al máximo nivel."Podemos dar respuesta a desafíos que a algunos estados los ha desbordado y lo queremos hacer sin cerrar la puerta a la cooperación con nadie", sentenció.