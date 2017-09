Narbona evita aclarar la postura del PSOE sobre el 155: "Lo valoraremos cuando se produzca"

"Debatiremos en la Comisión"

Pide a Colau que aclare su postura

La Cristina Narbona , hade la Constitución en Cataluña. "En el momento en que la Ejecutiva Federal no se ha pronunciado al respecto, puede haber opiniones pero no una posición oficial", ha afirmado.En una entrevista en la Cadena Ser, Narbona ha apuntado que " el secretario general está permanentemente en contacto con el presidente Rajoy , al que pide que aplique la legalidad con mesura y con proporcionalidad". Asimismo, ha reiterado que hasta que no se active ese artículo de la Constitución, no habrá postura socialista:Narbona ha manifestado que el PSOE está "por la defensa del Estado de derecho", pero ha calificado como "imprescindible" que se adopten medidas políticas para resolver la crisis al no ser suficiente "decir que se está con la ley".Por otro lado, la presidenta del PSOE ha en la asamblea propuesta por Unidos Podemos para impulsar un referéndum pactado en Cataluña. "Tenemos instituciones para debatir, y la primera es el Congreso, donde tienen presencia todas las fuerzas. Ya hemos planteado dónde queremos debatir, y, ha explicado, haciendo alusión a la propuesta de crear una comisión parlamentaria para debatir el tema.No obstante, ha reconocido que. Ha afirmado, además, que un referéndum pactado ahora mismo es imposible. "Hoy se puede hacer lo que se puede hacer en la Constitución. Si queremos cambiarla, trabajemos para cambiarla", ha insistido Narbona,: "No generemos expectativas en torno a algo que no se puede llevar a cabo".Narbona ha reprochado a Ada Colau su postura: "Hay que superar esa situación de ambigüedad, porque es muy difícil tomar una posición frente a alguien que no acaba de explicar que es lo que va a hacer", y ha pedido a la alcaldesa de Barcelona quePor último, ley que se pronuncie sobre "si defiende o no el mantenimiento de Cataluña dentro de España".